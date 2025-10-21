運動雲

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟在台灣大賽G3止住2連敗氣勢，以2比0擊敗樂天桃猿搶下首勝。詹子賢在2局上擊出關鍵全壘打，為球隊先馳得點，也點燃全隊士氣。總教練平野惠一賽後表示，這一轟讓他很感動，他相信在天上的詹子賢父親也會感到欣慰。

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者湯興漢攝）

▲平野惠一。（圖／記者湯興漢攝）

平野惠一受訪時首先感謝滿場球迷，「今天天氣不好又下雨，還有這麼多觀眾進場支持，這不是理所當然的事，非常感謝所有球迷。」

談到球隊今天的攻擊表現，他表示：「詹子賢那一球真的讓我很感動，那一發全壘打帶給全隊勇氣。」他坦言，由於先前詹子賢在調整階段，他一度考慮何時讓他上場，「但現在回想起來，決定啟用他真的是太好了。」

針對今天將打線調整為王威晨打第一棒、王政順打第三棒的安排，平野說：「我們每天排打序時都會想，怎麼排會讓對手覺得很不舒服。今天的打線就是依據對手投手狀況排出最有威脅性的組合，雖然大家的順序不同，但每位球員都完成了自己的任務，真的很感謝他們。」

平野也提到，今天的比賽從頭到尾局勢都緊繃，「後半段是誰先得分或誰先失分都會影響勝負。我們能夠守住不失分非常重要，不過後半段沒能再追加分，這是我們要檢討、在下一場修正的地方。」

