不管怎樣都全力以赴！王政順關鍵G3爆發　盼把氣勢帶回兄弟

▲中華職棒36年總冠軍G3- 王政順。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟21日在總冠軍賽G3止住頹勢，作客台北大巨蛋樂天主場以2比0擊退桃猿，扳至1勝2敗；此役除了詹子賢轟出關鍵全壘打，扛第三棒的王政順也繳出4打數3安打的優異表現，成為球隊止敗的重要功臣。

談到面對樂天先發投手黃子鵬能連番建功，王政順透露，其實是靠著事前大量準備，「就是看影片、看捕手配球，從前一天晚上就開始準備，」談到是否「打虎」很順手？他則謙虛說，「也沒有到很了解啦，就是之前打過一次覺得還不錯，也有壓力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前在球隊陷入0勝2敗、幾乎被逼入絕境的情況下，王政順在關鍵時刻挺身而出，他說：「不管怎麼樣都是全力以赴，雖然前面輸兩場，但大家都很努力，只想把勝利帶回來；每個人都在努力做自己的角色，也很團結，希望能把氣勢帶到我們這邊。」

而談到隊友詹子賢2局上轟出的陽春砲，王政順說：「那支全壘打真的有把整個氣勢帶回來。那球出去的時候，整個感覺就開了。」

儘管防守上被詹子賢虧「有幾球接得不太好看」，但他仍力保不失誤穩定局面。他笑說：「詹子賢在後面一直笑我，有一球他走過來搖頭，我就拍他說：『幹嘛啦！』」

面對媒體提問，是否看到詹子賢開轟後有想落淚的衝動？王政順提及：「因為他最近遇到的事情，我們大家都很心疼他，也都陪著他一起面對；不管怎樣，我們就是要贏。」

至於連兩戰分別守二壘、三壘的角色調整，王政順最後表示，早已做好準備：「這個角色我之前就有在練，適應上沒什麼問題，就是把最好的能力拿出來。」