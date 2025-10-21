運動雲

藍鳥教頭與大谷翔平的未竟緣分：希望未來他能戴那頂帽子上場

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平去年首度隨道奇作客多倫多，與施耐德重逢寒暄成話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥將在世界大賽交鋒，這不僅是冠軍榮耀的爭奪，更是一段「未竟緣分」的延續。藍鳥總教練施耐德（John Schneider）曾在2023年自由球員談判期間，親手將一頂印有藍鳥隊徽的帽子送給二刀流巨星大谷翔平，但大谷最終選擇道奇。

2023年大谷成為自由球員時，藍鳥是積極爭取他的球隊之一。當時施耐德在與大谷的會面中，懷著真誠的心，將印有藍鳥隊徽的帽子送給他，誠懇地說，「我真心希望能和你一起並肩作戰。」

不過，這個願望最終未能實現。去年4月，大谷首次以道奇球員身分隨隊造訪多倫多，這也是他自那場會面以來第一次與施耐德再次見面。比賽前的練習時間，大谷主動跑向施耐德，兩人開心地笑著寒暄。

談到那次的「重逢」，施耐德在賽後透露了兩人的對話內容，「他跟我說『昨天被噓聲包圍，真是不好意思！』還開玩笑地說，『今天請手下留情。』」原來前一場比賽，大谷在遭遇滿場噓聲的情況下，依然轟出全壘打。

▲▼藍鳥總教練施耐德。（圖／路透）

▲施耐德曾在2023年送給大谷翔平印有藍鳥隊徽的帽子，邀請對方加盟。（圖／達志影像／美聯社）

有媒體打趣問施耐德，是否想要「回收」當年送給大谷的那頂藍鳥帽，他笑著回答，「沒有啦，帽子還沒拿回來。希望它還在翔平家裡的某個地方。那可是新帽子嘛，也許哪一天，他能真的戴上那頂帽子上場比賽就好了。」

如今兩人即將在世界大賽上為冠軍殊榮正面交鋒，對施耐德而言，如何壓制大谷翔平，無疑將是爭冠戰略中最關鍵的一環。

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇多倫多藍鳥施耐德世界大賽

