水手距世界大賽就差1步！教頭回應7局投手調度　特別感謝捕手羅利

▲▼水手羅利。（圖／路透）

▲羅利。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯冠軍系列戰G7，西雅圖水手以3比4遭多倫多藍鳥逆轉，最終以3勝4敗飲恨出局，距離隊史首度打進世界大賽僅差一步。夢想再度止步，總教練威爾森（Dan Wilson）賽後回顧了這趟驚奇旅程。

比賽7局下，第2任投手吳（Bryan Woo）被敲安打又送出保送，形成1人出局二、三壘危機，被迫退場，接替登板的巴札多（Eduard Bazardo）遭史普林格（George Springer）轟出3分砲，痛失領先，最終球隊以1分之差遭逆轉，無緣隊史首度世界大賽門票。

賽後威爾森在休息室向球員致詞，鼓勵大家「抬起頭來，記住你們本季所達成的一切」，並感性表示：「這種痛會深深刺入心中，但我們已經敲響那扇從未有人打開過的世界大賽之門，能走到這裡，是因為你們整季不懈努力、一次又一次從逆境中站起來。」

對於第7局的投手調度，威爾森解釋：「巴札多過去在關鍵時刻多次挺身而出，這正是我信任他的理由。」他強調，選擇讓他登板，是基於信任與經驗的判斷。

錯失球團創史首度晉級世界大賽機會後，威爾森坦言：「這仍是我們的目標，大家都知道，今年我們只差1場勝利。」

雖以遺憾作收，但總教練也特別稱讚主砲羅利的表現，這位強打捕手在本場也有開轟，威爾森說：「他是會被載入史冊的球員，從他為球隊、為整個大聯盟所創下的數據，到以捕手身分貢獻的每一場比賽，都顯示出他是球隊的真正領袖。」

他接著說：「能擁有他是水手的榮幸，他度過了令人驕傲的球季，我相信他未來還能更好。」

關鍵字： MLB西雅圖水手威爾森羅利

