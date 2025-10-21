「我的天啊太瘋狂！」八村壘看大谷3轟10K嗨翻　湖人全隊淪陷

Rui Hachimura on Shohei Ohtani’s historic night to lead the Dodgers to the World Series. pic.twitter.com/sw7tQELMgR — Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4締造「單場3轟＋10K」的神績，同城又同鄉的NBA球星八村壘透露，湖人全隊都觀看了這場比賽，他受訪時直呼，「太了不起了，我的天啊！」他也表態力挺道奇，「希望他們接下來的系列賽也能拿下勝利。」

美國媒體《The Sporting Tribune》執行長馬卡齊（Arash Markazi）今（21）日在社群平台公開八村壘的受訪影片。影片中可見他眼神發亮地談起大谷，「太厲害了，我看著那場比賽，因為就在我們比賽開始前。真的太棒了，我心想『這是怎麼回事？』太瘋狂了！」

▲八村壘盛讚大谷翔平「太瘋狂」，透露湖人全隊都在看比賽。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

八村壘還透露，湖人全隊在休息室一起看了那場比賽，「大家都為他和道奇隊、還有其他日本選手感到驕傲，希望他們繼續贏下去。」

大谷在這場關鍵戰役火力全開，首局首打席就開轟，全場3發全壘打；投手端主投6局又2人次僅被敲2安打、無失分並送出10次三振，幫助道奇4連勝挺進世界大賽，獲頒系列賽MVP。

這位「二刀流巨星」即將率隊挑戰2連霸，台灣時間25日開打的世界大賽，對手將是水手與藍鳥的勝者。至於八村壘，22日也將迎來他NBA生涯第7個賽季，湖人開幕戰將對上勇士。兩位日本運動代表人物分別在美國最高舞台閃耀，彼此惺惺相惜。