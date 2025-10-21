撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

記者王真魚／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊於17日（日本時間18日）在國聯冠軍系列賽第4戰中，以4連勝橫掃密爾瓦基釀酒人，順利晉級世界大賽。在這場關鍵戰役中，道奇投打二刀流大谷翔平火力全開，單場擊出3支全壘打、投出6局2安打無失分、10次三振的神級表現。

其中第三支全壘打的紀念球，如今成為焦點——因為撿到球的球迷宣布要出售，美國媒體更預估這顆球的價值高達數百萬美元。

美國加州地方電視台《KGO-TV》以「在聖塔菲斯普林斯撿到大谷翔平的全壘打球，專家估價數百萬美元」為題報導。 撿到這顆球的是當地一名長年支持道奇隊的資深球迷，同時也是職業拳擊教練的佛洛瑞斯（David Flores）。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

佛洛瑞斯受訪時笑說，「我的手機從昨晚就沒停過，一直響個不停！」 他接著坦言，「我很抱歉這麼說，但我打算賣掉這顆球。我要把它賣給出價最高的人，或是開出最好條件的人。這會是我能留給家人的世代資產。」

根據報導，專門經營體育紀念品拍賣的美國知名公司「SCP Auctions」營運長基斯（Michael Keys）初步估價，這顆球的價值可能落在 300萬到500萬美元（約新台幣9183萬元至1.53億元）。

他盛讚大谷的表現：「這無庸置疑是棒球史上最具代表性的個人演出之一。」

報導最後寫道，這顆球或許將徹底改變佛洛瑞斯的人生——「他出現在最完美的時間、最完美的位置。也許很快，他就會成為真正的百萬富翁。」