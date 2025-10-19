運動雲

>

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今天2比1擊敗中信兄弟，台灣大賽拿下2連勝，其中8局下陷入無人出局滿壘的危機，登板的陳冠宇頂住壓力，靠著內野防線的高水準守備化解失分危機，其中林子偉的果斷傳本壘、策動雙殺成為關鍵。賽後陳冠宇笑說，「象迷（加油聲）真的很可怕，也很厲害，謝謝內野守備幫我解危。」

▲▼2025中職台灣大賽G2，陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這半局開局，岳東華、宋晟睿接連敲安攻佔一、二壘，林志綱代打企圖短打，纏鬥至滿球數後敲出三壘方向滾地球，仍成功上壘形成滿壘。關鍵時刻，黃韋盛擊出滾地球，林子偉積極趨前處理，果斷傳本壘封殺跑者，隨後又策動雙殺，成功守住1分領先。

陳冠宇坦言，比賽後段，當下壓力不小，尤其是面對主場球迷的加油聲，「我覺得象迷真的滿可怕，那當下喊聲那種聲音真的......，不知道該怎麼形容，當下其實是滿慌張的。」

他也試著告訴自己深呼吸，想辦法去解危，「兄弟真的球迷真的滿厲害！」

談到當下林子偉的守備，陳冠宇透露，「其實一開始打出去，只要是在我看不到的地方，其實都還蠻擔心的。子偉的反應真的很快，他跟馬傑（森）的搭配非常好。馬傑當下也是用最快的方式，用手套把球攔下，直接快傳一壘，整個過程非常俐落。」

對於林志綱的那個打席，陳冠宇也分享細節，「兩好球之後，就希望能趁勢抓到出局數，把壘包凍結在一二壘。那時候就想讓他在變化球這部分比較不好掌握。」

「前面兩顆投得比較偏，第三顆嘉翔是配直球，但我覺得變化球被他點到的機率比較高，所以那一球就是壞球，變成兩好三壞。那時候想的就是至少要抓到出局數，不能讓他保送攻佔壘，因為這樣對我們氣勢會比較有利。」陳冠宇說。

而回想滿壘危機被化解的一刻，他苦笑稱，「老實說，我職棒生涯也不常在那種滿壘的情況下投球，這次是在很關鍵的一次。其實前面也投得沒有很順利，所以真的很感謝守備幫忙，謝謝野手們幫我解套。」

面對無人出局滿壘的高壓場面，陳冠宇冷靜製造滾地球，搭配內野防線的穩健守備，挺過最大危機。他也感謝左外野震撼加油聲，「謝謝球迷們就是進場加油，讓我們可以在四萬人面前，表現出最好的一面這樣。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿中信兄弟台灣大賽陳冠宇影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

桃猿2連勝！威能帝7局好投、林子偉攻守俱佳　率隊2比1擊敗兄弟

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3桃猿2連勝！率隊2比1擊敗兄弟

4大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

5新庄監督興奮狂喊「One more」

最新新聞

1波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

2戰神洋將猛轟41分　賞國王2連敗

3林立開轟寫紀錄　仍警戒兄弟精神

4杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

5桃猿12安僅2分　古久保：調度再反省

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366