「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今天2比1擊敗中信兄弟，台灣大賽拿下2連勝，其中8局下陷入無人出局滿壘的危機，登板的陳冠宇頂住壓力，靠著內野防線的高水準守備化解失分危機，其中林子偉的果斷傳本壘、策動雙殺成為關鍵。賽後陳冠宇笑說，「象迷（加油聲）真的很可怕，也很厲害，謝謝內野守備幫我解危。」

▲陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

這半局開局，岳東華、宋晟睿接連敲安攻佔一、二壘，林志綱代打企圖短打，纏鬥至滿球數後敲出三壘方向滾地球，仍成功上壘形成滿壘。關鍵時刻，黃韋盛擊出滾地球，林子偉積極趨前處理，果斷傳本壘封殺跑者，隨後又策動雙殺，成功守住1分領先。

陳冠宇坦言，比賽後段，當下壓力不小，尤其是面對主場球迷的加油聲，「我覺得象迷真的滿可怕，那當下喊聲那種聲音真的......，不知道該怎麼形容，當下其實是滿慌張的。」

他也試著告訴自己深呼吸，想辦法去解危，「兄弟真的球迷真的滿厲害！」

談到當下林子偉的守備，陳冠宇透露，「其實一開始打出去，只要是在我看不到的地方，其實都還蠻擔心的。子偉的反應真的很快，他跟馬傑（森）的搭配非常好。馬傑當下也是用最快的方式，用手套把球攔下，直接快傳一壘，整個過程非常俐落。」

對於林志綱的那個打席，陳冠宇也分享細節，「兩好球之後，就希望能趁勢抓到出局數，把壘包凍結在一二壘。那時候就想讓他在變化球這部分比較不好掌握。」

「前面兩顆投得比較偏，第三顆嘉翔是配直球，但我覺得變化球被他點到的機率比較高，所以那一球就是壞球，變成兩好三壞。那時候想的就是至少要抓到出局數，不能讓他保送攻佔壘，因為這樣對我們氣勢會比較有利。」陳冠宇說。

而回想滿壘危機被化解的一刻，他苦笑稱，「老實說，我職棒生涯也不常在那種滿壘的情況下投球，這次是在很關鍵的一次。其實前面也投得沒有很順利，所以真的很感謝守備幫忙，謝謝野手們幫我解套。」

面對無人出局滿壘的高壓場面，陳冠宇冷靜製造滾地球，搭配內野防線的穩健守備，挺過最大危機。他也感謝左外野震撼加油聲，「謝謝球迷們就是進場加油，讓我們可以在四萬人面前，表現出最好的一面這樣。」