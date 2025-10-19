運動雲

「零粉感 = 零分感？」兄弟贊助商今急換廣告詞獲讚：很會！

▲ 「零粉感 = 零分感？」廣告標語惹議　贊助商急換口號 。（圖／截自CPBL.TV）

▲ 「零粉感 = 零分感？」廣告標語惹議　贊助商急換口號 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟在台灣大賽G1遭到完封，場邊贊助廣告意外成為話題。贊助商蘭蔻原先的宣傳標語「NO.1粉底 零粉感」遭球迷戲稱「零粉感 = 零分感」，被認為「有點不吉利」。而兄弟隊最終也以0比3吞敗，巧合引發熱烈討論。不過廠商迅速應對，立即更改標語，獲得球迷一致好評。

G1賽事中，啦啦隊手持「5年連霸NO.1零粉感」粉底應援物，成為轉播畫面焦點。不少球迷在網路留言，「零粉感＝零分感」、「這麼重要的比賽，還是換個口號吧」、「不吉利啊～下次贊助商要好好想一下」。有球迷更表示，「有時候這種事很玄，寧可信其有。」

贊助商今日在台灣大賽第二戰迅速做出應對，廣告標語已悄悄更改為「NO.1冠軍持久粉底！秀出你的冠軍應援物」。

改口號後也獲得不少好評，「球迷的話有在聽！」、「換掉零粉感，變成冠軍持久粉底，廠商很會」、「這應援口號改得讚」。

蘭蔻本次為兄弟應援活動合作品牌，在台北大巨蛋設置「冠軍限時應援站」，贈送「零粉感體驗包」與應援爆米花等小禮，活動自10月18日起至19日舉辦。

雖然「零粉感」口號引發插曲，但品牌迅速反應的作法，也贏得球迷好評。

▲▼中信兄弟蘭蔻NO.1.零粉感粉底廣告。（圖／截自CPBL TV）

▲廠商昨日廣告標語為「5年連霸NO.1零粉感」引發球迷熱議。（圖／截自CPBL TV）

