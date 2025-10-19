成晉G1猛打「放開心態」是關鍵　台灣大賽期間關掉Threads

▲樂天桃猿成晉。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿外野手成晉在台灣大賽G1猛敲3安，成為致勝功臣之一，從季後挑戰賽低潮到冠軍戰回神，他坦言「放開心態」是關鍵，強調此時已不會被個人成績所困，另外他也透露，台灣大賽期間他會暫時關閉使用Threads。

成晉回憶，季後挑戰賽期間狀況不理想，但進入台灣大賽後反而釋懷許多：「到了冠軍戰，其實已經沒有特別去計較成績的壓力了，我就是去享受比賽，放開來打。」

他說，即使前一系列賽狀況欠佳，自己仍會用擅長的方式幫助球隊，「大家都很疲勞，靠的是意志力在撐，也剩沒幾場比賽，就不會太去在意個人成績，還是以團隊為主。」

談到打台灣大賽是否有壓力，成晉笑說：「其實不會，能打進冠軍戰，我覺得我們團隊已經非常成功。」他指出，球隊原本並不被看好，但在林立、林泓育提醒下，大家都以「來球場玩」的心態迎戰：「不是鬆散，而是輕鬆但認真地完成該做的事。」

在G1比賽中，對手多次將球打向成晉防區，都被他一一接殺，他表示，「我們情蒐有提供資料，自己也會針對每位打者和配球提前思考。」他強調，賽季打了一整年，大家對彼此都相當熟悉，「可以提前站好位置提高守備成功率，也會依照打者反應調整站位與判斷。」

成晉近期從2棒、9棒到G2的8棒輪流出賽，他坦言棒次對自己影響不大，但任務會有些微變化，「打2棒要思考如何串連攻勢、幫中心棒次製造機會；後段棒次觀察比賽時間會比較充裕，進入狀況比較快。」但無論打序如何，他強調希望自己能用擅長的方式幫助球隊。

「我一直都很清楚自己的角色定位。」成晉表示，台灣大賽並不會特別強求「打得比平常更好」，而是把日常訓練落實到位，「上場就會更有安定感與把握，盡全力幫助球隊。」

除了場上表現，成晉在社群上也與粉絲保持互動，平常會瀏覽Threads留言，「好的壞的都會看，也滿正面去面對。」他笑說：「有人罵代表他在意，如果沒人理你，表示也不重要了。」

成晉也透露，台灣大賽期間他將暫時關閉Threads，隔絕外界聲音，等台灣大賽結束後會再打開。