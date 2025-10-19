運動雲

>

成晉G1猛打「放開心態」是關鍵　台灣大賽期間關掉Threads

▲樂天桃猿成晉。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天桃猿成晉。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿外野手成晉在台灣大賽G1猛敲3安，成為致勝功臣之一，從季後挑戰賽低潮到冠軍戰回神，他坦言「放開心態」是關鍵，強調此時已不會被個人成績所困，另外他也透露，台灣大賽期間他會暫時關閉使用Threads。

成晉回憶，季後挑戰賽期間狀況不理想，但進入台灣大賽後反而釋懷許多：「到了冠軍戰，其實已經沒有特別去計較成績的壓力了，我就是去享受比賽，放開來打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，即使前一系列賽狀況欠佳，自己仍會用擅長的方式幫助球隊，「大家都很疲勞，靠的是意志力在撐，也剩沒幾場比賽，就不會太去在意個人成績，還是以團隊為主。」

談到打台灣大賽是否有壓力，成晉笑說：「其實不會，能打進冠軍戰，我覺得我們團隊已經非常成功。」他指出，球隊原本並不被看好，但在林立、林泓育提醒下，大家都以「來球場玩」的心態迎戰：「不是鬆散，而是輕鬆但認真地完成該做的事。」

在G1比賽中，對手多次將球打向成晉防區，都被他一一接殺，他表示，「我們情蒐有提供資料，自己也會針對每位打者和配球提前思考。」他強調，賽季打了一整年，大家對彼此都相當熟悉，「可以提前站好位置提高守備成功率，也會依照打者反應調整站位與判斷。」

成晉近期從2棒、9棒到G2的8棒輪流出賽，他坦言棒次對自己影響不大，但任務會有些微變化，「打2棒要思考如何串連攻勢、幫中心棒次製造機會；後段棒次觀察比賽時間會比較充裕，進入狀況比較快。」但無論打序如何，他強調希望自己能用擅長的方式幫助球隊。

「我一直都很清楚自己的角色定位。」成晉表示，台灣大賽並不會特別強求「打得比平常更好」，而是把日常訓練落實到位，「上場就會更有安定感與把握，盡全力幫助球隊。」

除了場上表現，成晉在社群上也與粉絲保持互動，平常會瀏覽Threads留言，「好的壞的都會看，也滿正面去面對。」他笑說：「有人罵代表他在意，如果沒人理你，表示也不重要了。」

成晉也透露，台灣大賽期間他將暫時關閉Threads，隔絕外界聲音，等台灣大賽結束後會再打開。

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿成晉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺

4大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

5大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！

最新新聞

1楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

2兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺

3台灣大賽連兩戰4萬人滿場史上首見！

4克羅馬大三元　雲豹狂勝21分奪首勝

5古林睿煬差一出局勝投遭換下　創首例

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366