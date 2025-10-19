三星逼平！瑞恩季後賽表現不佳　韓華教頭：這就是棒球難的地方

▲韓華鷹瑞恩。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒季後賽（PO）第二戰於19日在大田韓華生命球場登場，三星獅隊憑藉先發投手崔原態的精彩表現，以7比3擊敗韓華鷹隊，成功將系列賽扳成1勝1敗平手。崔原態主投7局僅失1分、送出4次三振，被視為勝利最大功臣，他以直球、變速球與曲球靈活搭配，徹底壓制韓華打線。

韓華此戰原本寄望瑞恩能穩住局面，但他僅投4局就崩盤，被敲9支安打、送出2次保送、失5分退場。他與龐塞（Cody Ponce）並列球隊「雙王牌」，卻在季後賽連續兩場表現不佳，讓球隊陷入被動。韓華監督金卿文賽後坦言：「龐塞和瑞恩都沒有投出預期內容……這就是棒球難的地方。」

金卿文進一步表示：「通常先發投手只要前兩局穩定，就能撐到第五局，但瑞恩從第三局開始就明顯下滑。球員原本很期待，結果狀況急轉直下，士氣受到影響。不過我相信他和龐塞在下一場會調整回來。」他並強調：「輸掉的比賽要趕快忘記，專心準備下一戰。」韓華預定在21日第三戰推出柳賢振掛帥先發。

比賽過程中，韓華在首局靠利貝拉托（Luis Liberato）的陽春全壘打先馳得點，但三星隨即在三局上反攻。柳志赫保送上壘後，金枝燦與金成潤連續安打形成滿壘，具茲昱內野滾地球送回追平分，接著迪亞茲（Lewin Díaz）擊出二壘安打反超，金英雄再補上一支中間方向安打追加兩分，三星一口氣攻下4分。

崔原態之後穩定掌控比賽節奏，9局上老將姜珉鎬（Kang Min-ho）在兩出局一壘有人時轟出兩分砲鎖定勝局，刷新自己保持的「季後賽最年長全壘打紀錄」。韓華在9局下靠盧施煥陽春砲與河周錫、許仁瑞連續安打追回兩分，但最終仍以3比7落敗。雙方系列戰戰成1比1平手，21日將移師大邱三星獅公園進行第3戰，爭奪通往韓國大賽的關鍵門票。