「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，中信兄弟總教練平野惠一與火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣金孫」古林睿煬在19日於福岡PayPay巨蛋登板，於日本職棒洋聯高潮系列賽（CS）最終階段第5戰對戰福岡軟銀鷹，主投4局又2/3無失分好投，火腿以7比1獲勝，在系列賽一度被聽牌的情況下連贏3場，將戰局逼入第6戰的最終決戰。火腿監督新庄剛志比著「1」的手勢，狂喊「One More！」

火腿從0勝3敗落後到3連勝追平，締造季後賽史上首見的「背水三連勝」。這場比賽中，古林睿煬主投4.2局，用65球僅被敲2支安打，送出6次三振、1次保送、無失分，最快球速飆至157公里。

這場勝利讓火腿從「聽牌淘汰」重生，戰局（含軟銀的1勝優勢）追成3比3平手，逼出20日的第6戰生死決戰。根據多篇日媒報導指出，新庄剛志監督賽後興奮表示，舉起右手比出「1」手勢，連喊四次「One more, One more, One more, One more！」，展現挑戰奇蹟逆轉的決心。

最終戰20日預告先發也正式出爐：軟銀將由左投莫伊內洛（Livan Moinelo）登板，日本火腿則派出21歲右投達孝太應戰。兩人都在本系列賽首戰先發，莫伊內洛當時7局無失分、達孝太則6局無失分，雙方將再度正面交鋒。

達孝太本季繳出8勝2敗、防禦率2.09的亮眼成績，是火腿本季崛起的關鍵戰力。賽前他還與新庄監督開心擊拳互勉。

另一方面，莫伊內洛則連兩年奪下「最優秀防禦率王」，此戰以中4日休息再度先發，誓言：莫伊內洛賽前受訪表示：「我們一路以全隊的力量戰鬥到這裡，累積了很多東西。現在我只要確實完成自己的任務，一球一球集中，全力展現自己的投球就好。我要全力揮臂，幫助球隊贏球。最重要的是——一定要贏下最後這一戰。」

