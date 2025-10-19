差點扳倒奧運3金后！「最強高中生」許芯慈年終賽摘銀平隊史最佳

▲17歲新星許芯慈在世界盃年終賽勇奪銀牌，追平隊史最佳紀錄。（圖／翻攝自Facebook／中華民國射箭協會）

記者游郁香／綜合報導

台灣17歲射箭超新星許芯慈，去年在亞錦賽橫掃3金，今年7月世界盃奪銀，上個月則摘下南韓光州世錦賽團體賽金牌。本次她首度取得世界盃年終賽參賽資格，也是我國唯一代表，一路挺進女子反曲弓金牌戰，與南韓奧運3金名將安山激戰到加射，雖然最終5比6「銀」恨，已追平隊史最佳成績。

只有本年度各分站累積積分排名前8名的選手，才能獲得世界盃年終賽參賽資格，來自新北市三民高中的許芯慈首次入圍這項頂尖賽事，也是今年唯一替我國出征的代表。

8強賽，許芯慈面對中國好手李佳蔓，第4局3比5落後，但她在第5局以28比27逆轉扳平戰局，進入加射後兩人皆射出8分箭，許芯慈憑藉更靠近靶心的一箭驚險晉級。4強對上前世錦賽銀牌、美國名將卡夫霍德（Casey Kaufhold），她首局連中3支10分箭展現氣勢，最終以7比1強勢晉級決賽。

金牌戰遭遇東京奧運3金得主、南韓選手安山，雙方激烈拉鋸，以5比5進入加射。決勝時刻，先登場的安山射出8分箭，讓所有人大感意外，可惜許芯慈也出現偏差，只射出7分箭，最終以5比6「銀」恨。

台灣過去曾由雷千瑩、譚雅婷分別在2015、2016年世界盃年終賽奪下女子反曲弓銅牌，譚雅婷2019年又摘下銀牌。如今，「最強高中生」許芯慈在睽違6年後再度將台灣送上頒獎台，展示她無限的潛力。