將道奇比作王朝時期公牛！　貝茲：大谷翔平就是我們的喬丹

“We’re like the Bulls and he’s Micheal Jordan” pic.twitter.com/zefmfdAuxo — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

「二刀流傳奇」大谷翔平昨（18）日在國聯冠軍戰G4徹底爆發，單場狂轟3發全壘打、6局投出10次三振，率領洛杉磯道奇5比1橫掃淘汰釀酒人，連兩年挺進世界大賽。道奇球星貝茲（Mookie Betts）賽後激動表示，「這就像我們是芝加哥公牛，而他就是喬丹（Michael Jordan）！」

這場比賽「二刀流」登板的大谷幾乎無人能擋，他完成了大聯盟史上前所未見的壯舉——在同一場季後賽中，單場3轟又飆出10K。美國媒體《Bleacher Report》直言，「把大谷比作喬丹，可能還低估了他這場比賽的偉大程度。」畢竟大谷在這一戰締造的數據，從未在美國職棒歷史上出現過。

▲貝茲盛讚大谷，「這就像我們是公牛隊，他就是喬丹！」（圖／達志影像／美聯社）

大谷在此戰前仍受到外界質疑，他生涯季後賽25場打擊三圍僅.202／.336／.384，與個人生涯平均水準相比相當「不大谷」，他曾在去年世界大賽第2戰撕裂盂脣，影響了他後續的打擊表現。不過，大谷在投手丘上依舊穩定主宰局面，他今年分區系列賽首戰對費城人，就繳出6局9K的好投，僅被敲3安打失3分。

道奇今年季後賽一路勢如破竹，以10勝1敗的戰績橫掃國聯，連續擊敗紅人、費城人與釀酒人，連兩年闖進世界大賽，朝建立新一代王朝邁進。今年世界大賽將在24日開打，道奇的對手將是美聯冠軍戰西雅圖水手與多倫多藍鳥之間的勝者。