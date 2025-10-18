防禦率王羅戈G1表現失常！平野惠一點出課題　張閔勛：壞球偏多

▲中信兄弟羅戈。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

勇奪防禦率王的中信兄弟王牌羅戈，在台灣大賽G1表現不如預期，分別在第一局與第三局遭到狙擊合計掉3分，不過隨後回穩投滿5局，首次台灣大賽以敗投作收。兄弟總教練平野惠一表示：「他一直有一些課題需要面對，尤其是在失分後如何踩下煞車。對手也會試著讓他動搖，這部分需要再與他進一步討論。」

樂天打者張閔勛則談到羅戈的投球：「其實他今天並沒有投得不好，他是全聯盟數一數二的投手，球威也很好、變化球犀利。我們例行賽已經對戰過很多次，開會討論也做了功課，大家都有準備到位。」他認為關鍵在於梁家榮兩次得點圈都有建功，「特別是第一打席兩出局時的安打，對球隊幫助很大。」

至於與例行賽的差異，張閔勛坦言在於控球：「無論是直球或變化球，例行賽時他的好球率很高，但今天壞球偏多，而且在走在前面就出現保送，這是與平常不同的地方。」

桃猿外野手陳晨威也提到羅戈：「可能是因為大場面，總冠軍賽的氣氛和例行賽真的不同。大家在心理上對張力的感受不一樣，我們大家心態上對於總冠軍張力，比起例行賽有點不同，看誰能發揮，就能佔上風。」

兄弟此役開賽後陷入苦戰，不過牛棚兩位投手江忠誠、王凱程登板後振奮大吼提氣，王威晨也在場上集合喊話。平野惠一說：「中繼投手的表現很好，選手主動去做這樣的事，對球隊是好事。」

至於外界認為兄弟以逸待勞導致手感生疏，平野惠一否認：「我覺得沒有影響。」他反而要誇讚樂天，「他們把挑戰賽的氣勢延續下來，從開局到前半段的攻勢都非常出色。」