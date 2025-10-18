運動雲

王威晨看大谷直呼：他打得棒球不一樣　「我先專注在台灣大賽」

▲中信兄弟王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟隊長王威晨今年第 7 度參與台灣大賽，過去他在台灣大賽累計打擊率 .385、上壘率 .434、長打率 .486。

兄弟陣中有些年輕球員對台灣大賽較為陌生，王威晨坦言：「緊張一定會，有經驗的選手會多分享經驗給第一次參加的球員。我不是會在團體中喊話的人，比較傾向一個一個去講，提醒別人同時也提醒自己。」

王威晨總冠軍系列賽每一年都維持3成以上打擊率，去年更高達.474生涯最高，被問到為何總能在台灣大賽維持火燙手感，他笑說：「沒有什麼特別的訣竅，自己打得好不好都沒關係，團隊贏球最重要。」他也表示，比賽中難免會遇到狀況不順的時候，但要盡快調整，專注在勝利上。

由於例行賽受到守備傷勢影響，出賽守備場次明顯減少，王威晨坦然回應：「不論是什麼位置，我都會把自己準備好，讓教練可以放心使用。」至於個人獎項，他笑說：「我並不太在意，不過也許有朝一日，可以讓你們（記者）在別的位置也投我一票。

對戰魔神樂打擊率也不錯高達4成，他坦言：「我知道數據不錯啦！但我不在乎什麼鬼神打擊率，僅希望球隊能搶下 4 勝，大家辛苦這麼久就是為了這個目標。」

談到鬼神紀錄，王威晨說早上看了幾個大谷翔平幾個片段，「他打得棒球好像打得不一樣。我還是先專注在這邊好了。」

關鍵字： 中信兄弟王威晨台灣大賽打擊率經驗

