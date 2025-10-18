運動雲

>

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

▲悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮。（圖／記者胡冠辰攝）

▲悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將今日於新莊棒球場舉辦球迷感恩會，吸引超過4000名球迷共襄盛舉，與球員互動同樂；除了球員和球迷同樂、感謝大家一年來的支持外，會中也公布了溫暖人心的捐赠計畫，針對日前受災的棒球基層學校花蓮縣光復鄉光復國中、光復國小及太巴塱國小，富邦集團董事長蔡明忠與富邦育樂將捐贈三輛棒球隊小巴士，並透過悍將APP公益點數攜手球迷，捐贈球具裝備及球衣等，共同為基層棒球注入新希望。

因天災受創的花蓮光復鄉是許多球員的家鄉，而當地三所重要的基層棒球搖籃，光復國中、光復國小、太巴塱國小也遭受重創，球隊的小巴士與裝備遭洪水沖毀，日常交通與訓練全面停擺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了援助災區基層棒球，富邦集團董事長蔡明忠及富邦育樂共同捐贈三輛棒球隊小巴士，同時集結球迷捐出訓練球、裝備、悍將與勇士隊服飾等物資，透過悍將APP點數捐贈計畫已成功募集超過90萬點。

而在此前，富邦集團蔡明忠董事長與富邦金控已共同捐款2000萬元支援花蓮災後重建，旗下各公司也第一時間動員協助災區救助，此次也期盼集結球迷力量，共同關懷災區基層棒球的重建。

今日下午感恩會前，由富邦育樂總經理陳昭如代表宣布捐贈計畫，來自花蓮光復及太巴塱的球星高國輝、高國麟、王尉永也代表母校表達感謝。高國輝致詞時表示，特別感謝來自各界的「鏟子超人」，以及富邦集團大董、球團與所有球迷的熱血支援，並感性表示：「有了這份幫助，家鄉的小球員們終於能重新踏上球埸」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

熱門新聞

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

2大谷翔平3轟震撼全美　美媒：地表最強球員

3大谷化身外星人！史奈爾驚：我做不到

4大谷翔平6局飆10K退場後炸第3轟！

5大谷封神戰　山本驚：大腦跟不上...

最新新聞

1平野惠一認兄弟台灣大賽前休兵有利有弊

2波賽樂無法百分百發揮　古久保曝割愛原因

3快訊／台灣大賽G1樂天桃猿打線出爐！林泓育板凳

4阿吉1代來了　林俊吉實戰首度曝光

5富邦悍將攜手球迷送愛花蓮

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366