「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

「二刀流」日籍球星大谷翔平在國聯冠軍戰G4上演「投打雙絕」神級演出，率洛杉磯道奇橫掃釀酒人晉級世界大賽。總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的表現給予極高評價，「真的是前所未見！」

羅伯斯直言，「這大概是史上最棒的季後賽表現之一。」他強調，「季後賽歷史上已經上演過無數場比賽，但大谷為什麼會被稱為『地表最強球員』，今晚就是最好的證明。不論他在投手丘上還是打擊區的表現，都在無數人心中留下了深刻的印記。」

他接著說，「能在主場拿下系列賽晉級的勝利，並且奪下國聯冠軍戰MVP，這真的非常特別。能和他一起走在這條路上，我覺得非常幸福。」

羅伯斯也回顧系列戰前的狀況。當時他曾說，如果大谷無法擺脫低潮，「以那樣的狀態，是沒辦法在世界大賽取勝的」。他坦言，大谷在本次季後賽前段確實陷入掙扎，」但他沒有因此受影響，始終保持精神穩定與自信，這真的讓我非常感動。我們都知道，他終究會在關鍵時刻挺身而出，而今晚就是最完美的時機。」

談到3發全壘打時，羅伯斯回憶，「我對他今晚全壘打的飛行距離感到非常驚訝，那樣的距離與初速真的非常震撼。而且以他來說，總是會做出讓人意想不到的事情。我很幸運，能在第一排親眼見證這麼多經典瞬間。」

他也特別提到，「最讓我驚訝的，應該是第2發全壘打，那顆球幾乎打到屋頂，甚至可能越過屋頂。那真的是前所未見的表現，沒有人看過這樣的比賽。我至今仍對大谷懷有敬畏之心。」

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯國聯冠軍戰道奇季後賽

