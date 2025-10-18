悍將感恩會／假期後魔力藍現身與球迷互動　台灣大賽也會關注

▲魔力藍。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將一年一度的球迷感恩會今（18日）在新莊棒球場熱鬧登場，活動不僅吸引大批球迷到場支持，例行賽表現穩定的洋投魔力藍也現身參與，與粉絲互動；魔力藍受訪時也分享參加活動的心得以及對「台灣大賽」的關注。

魔力藍表示，自己在季後安排了一段假期休息，返台後知道有感恩會的舉辦，便毫不猶豫地決定參加，「富邦的球迷對我一直都非常好，所以就想說藉著這個活動來跟大家見面、打個招呼。」

談到參與活動是否是主動報名？魔力藍笑著回應，是球隊得知他剛好返台後主動詢問意願，「當球隊問我要不要參加這個活動，我當然是沒問題啊。」

儘管目前處於休假模式，魔力藍仍關注正在進行的台灣大賽；他表示，並未特別關注哪一支球隊或前隊友的表現，「我就是希望能享受一場精彩的比賽，」他也強調棒球充滿變數，任何結果都有可能發生。

關於未來的動向，魔力藍透露預計在下週二或三返回美國，目前仍會留在台灣處理球季結束後的一些事宜，至於與球隊下一季的合約進度，他表示目前由經紀人負責與球團洽談，自己則專心投入今日的活動與球迷互動，「今天就是希望來好好享受活動，跟球迷們打聲招呼，」他說。