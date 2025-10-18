運動雲

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平再度締造歷史，今日國聯冠軍賽G4，他以「投打二刀流」之姿完成不可思議的單場3轟、10K神級演出，率隊以5比1擊敗密爾瓦基釀酒人，直落四橫掃晉級世界大賽。賽後，他毫無懸念地獲選國聯冠軍賽MVP，也在場邊接受訪問時吐露心聲，「大家今天都抱著一定要贏的信念，我很開心能在這一天幫上忙。」

大谷此役首局就連飆三振，接著一上打擊區便轟出右外野首局首打席全壘打，成為MLB史上首位以投手身份開局就炸裂的球員。4局化解得點圈危機後，他在下半局再度炸裂，轟出飛行距離469英呎（約143公尺）的超大號全壘打，直接飛上球場屋頂。

7局下，他從終結者梅吉爾（Trevor Megill）手中轟出本場第3支全壘打，全場響起「MVP」歡呼聲，徹底點燃道奇球場。 投手丘上，大谷主投6局，用球數100球、僅被2安打、10次三振無失分，拿下季後賽第2勝；打擊方面，單場3轟、包辦3打點，成為聯盟冠軍戰MVP實至名歸。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／道奇X）

▲大谷翔平奪國聯冠軍系列賽MVP            。（圖／道奇X）

「我們一戰一戰都面對非常強的球隊，很高興能在今天把系列戰結束。」大谷賽後謙虛表示，「大家今天都抱著『就是要贏』的信念上場，我只是盡自己能做到的事，很開心能有所貢獻。」

他也特別提到第7局退場時，隊友的即時接力，「其實很希望能自己投完，但費西亞（Alex Vesia）在那個情況下投得非常好，真的幫了我一個大忙。」

隨著勝利到手，道奇以4比0橫掃釀酒人，連續兩年闖進世界大賽，接下來將迎戰多倫多藍鳥與西雅圖水手的勝者。

「我們還有4場要贏，我會全力準備，想辦法把世界大賽拿下來。」大谷也露出大男孩的笑容，補上一句，「希望大家今晚能喝杯好酒慶祝一下。」

