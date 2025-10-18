大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

MAKE IT 10 STRIKEOUTS FOR SHOHEI OHTANI ???? pic.twitter.com/E3RJuLXuve — MLB (@MLB) October 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平今天國聯冠軍系列賽第4戰對上密爾瓦基釀酒人，以「第一棒・投手兼指定打擊」身分先發，7局下第4打席轟出單場第3轟，也是今年季後賽第5發全壘打。

道奇專門媒體《Dodgers Nation》隨隊記者卡姆拉斯（Noah Camras）在X（前Twitter）寫道，「這是MLB歷史上最偉大的表現之一，將引領道奇邁向世界大賽。」他讚揚大谷以「投手無失分7局途中退場」與「單場三響砲」締造傳奇之夜。

4局第3打席，大谷翔平更掃出右中外野超大號全壘打，這是他季後賽的第4轟。《Dodgers Nation》另一名記者麥凱恩（Doug Mckain）X上激動寫道，「大谷翔平擊出飛行距離469英呎（約143公尺）的全壘打，球直接打上右外野觀眾席的屋頂！這是他今晚的第2支全壘打。」隨後盛讚：「他是地表上史上最偉大的棒球選手。」

首局第一打席，大谷就轟出右外野方向季後賽第3發全壘打，擊球初速116.5英里（約187.5公里）、飛行距離446英呎（約136公尺），幫助球隊先馳得點。本局道奇再靠艾德曼（Tommy Edman）的適時安打追加分數，首局即攻下3分。

投手大谷則在首局連續三振三人，無失分下場，2局再度三上三下。3、4局繼續封鎖釀酒人，5、6局更橫跨兩局連飆4次三振。7局再度上場，因保送與安打形成一、二壘無人出局危機退場，改由費西亞（Alex Vesia）接替登板。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）