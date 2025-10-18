運動雲

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

▲悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊。（圖／記者胡冠辰攝）

▲悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將年度球迷感恩會18日在新莊球場熱鬧登場，首次以球員身分參加的「邦迷球員」劉承佑，完成與球迷合影任務後，立刻換上球迷角色，奔赴球場各處與學長們排隊拍照，展現最真實一面。

「還是要排隊，不能插隊！」劉承佑受訪時笑說，即使已經是球員，參加感恩會的初衷沒變，就是想和偶像學長們合照、要簽名，享受與球迷同樣的快樂。

劉承佑坦言，雖然過去就是悍將忠實粉絲，但這還是他第一次參與球迷感恩會，「以前沒有會員也沒空參加，這次可以下場，覺得蠻酷的，也很好玩，」他不只化身球迷與林哲瑄、陳真等學長拍照，還提前準備好卡片，興奮的一一蒐集簽名。

話音未落，劉承佑馬上從褲子口袋拿出在悍將中學主題日抽到的盲包，裡面有學長李東洺的卡片，他透露之前已在二軍遇到他時請他簽名，Fubon Angels栗子的卡片則是剛要到的簽名。

從看台上的球迷，到場上悍將的一員，劉承佑也分享道，「以前我是球迷，會想跟球員拍照，現在變成別人想跟我拍，感覺很不一樣，也很有趣。」

劉承佑是今年富邦季中選秀第二輪選進的外野新秀，去年在U18亞青賽表現亮眼，左投左打的他具備長打潛力，可望成為悍將未來外野重要戰力，劉承佑以簽約金470萬元、70萬元激勵獎金，合約總值540萬元的條件加盟，合約年限2.5年，一軍月薪9萬元。

