快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰，洛杉磯道奇推出大谷翔平二刀流登場。首局投完後隨即登上打擊區，他用球棒回應主場球迷的期待，轟出震撼全場的首打席全壘打，4局又轟出第2發全壘打，率隊擴大領先4：0。

面對釀酒人先發左投金塔納（José Quintana），大谷在完成首局投球後馬上以打者身份登場，鎖定變化球一棒轟出左外野牆外，成為全場沸騰的關鍵時刻。 這支陽春炮不僅是他在本次季後賽的第3轟，也終結他連續9場未開轟的低潮。

根據數據顯示，這一轟擊球初速達 116.5英里（約187.5公里）、飛行距離 446英尺（約136公尺），白球直飛右外野上方看台，現場球迷全體起立歡呼！

這一球擊出後，洛杉磯道奇球場瞬間陷入瘋狂，球迷起立歡呼，現場氣氛宛如提前慶祝晉級。

靠著這支首局首打席全壘打，道奇先馳得點，貝茲（Mookie Betts）隨後敲出左外野安打延續攻勢，艾德曼（Tommy Edman）適時安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）滾地球再添2分，道奇首局攻下3分，取得3比0領先。

Tommy Edman drives home Mookie!



What a start for the @Dodgers pic.twitter.com/vBI2XOWYBD — MLB (@MLB) October 18, 2025

大谷季後賽累積6支全壘打，排名日本球員史上第2位，僅次於「打點王」松井秀喜（10轟）。

大谷翔平也創下紀錄——成為史上首位在正式比賽（含例行賽與季後賽）中，以投手身份在開局擊出全壘打的球員。 巧合的是，這一轟的日期與去年完全相同。正是一年前的NLCS第4戰，大谷當時對上大都會時，同樣從金塔納手中開轟。

4局上，大谷再面對釀酒人第二任投手帕崔克（Chad Patrick），他在3好1壞情勢下鎖定第5球卡特球，強力拉擊至右外野上方，看台瞬間再次沸騰。 這支全壘打飛行距離143公尺（約469英尺）、打球初速188.1公里，是他本季最遠一發。此役第4轟追平2009年松井秀喜在洋基創下的日本球員單季季後賽最多轟紀錄（4支），同時也將個人季後賽通算全壘打數推進至7支。

大谷相隔12天再度登板，面對首名打者先以四壞保送，不過立即調整節奏，面對接下來的3名打者全面壓制，連飆3K，目前比賽進行到5局，大谷只被擊出1安，狂飆8K無失分。

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

▲ 大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）