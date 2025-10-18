從未干預洋基用人決策！　卡許曼強勢反駁基特、A-Rod

▲洋基總管凱許曼（Brian Cashman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基總經理卡許曼（Brian Cashman）在17日接受美國紐約電台WFAN專訪時，罕見正面回應兩位球隊傳奇，基特（Derek Jeter）與羅德里格斯（Alex Rodriguez）對他及球團運作的批評，他強調自己從未參與過球隊的先發名單或比賽決策，並指責外界流傳的說法「完全不真實」。

批評源起：基特與A-Rod在賽後節目開砲

10月9日，洋基在美聯分區系列賽第4戰中不敵多倫多藍鳥遭淘汰出局；當晚《MLB on FS1》節目中，A-Rod毫不客氣的表示：「洋基隊的陣容組成是我見過最糟糕的之一。」

隨後，基特接話補充：「我很確定（總教練布恩）並不是那個在比賽中決定每一個調度的人，」不過，他也強調自己「沒有任何內部消息」，僅是依觀察提出看法。

這番言論迅速引發外界熱議，不少球迷與評論員再度質疑洋基隊是否讓數據分析部門與高層過度干預總教練的現場決策。

卡許曼反擊：「從未挑過先發，也不告訴教練該怎麼用人」

面對這股風波，卡許曼在WFAN節目上明確駁斥兩位名將的說法，態度強硬且言辭犀利；「這完全不是真的，很明顯，」卡許曼直言不諱說。

「他們根本不知道。很明顯，他們不知道，我知道他（指基特）說了那些話，但我不知道他是什麼意思，他確實說過自己沒有內部消息，但他仍然說了那些話，無論出於什麼原因，我想這就是當人們沒有別的東西可以說時，愛拿出來丟的那種論點。」

卡許曼接著指出，外界經常誤將球隊決策歸咎於「數據部門」或「幕後干預」，但事實完全不是如此，「總是有人說：『有別人在背後下指令，』『是分析數據團隊在操控，』人們也喜歡這樣說，但這些都不準確；事實上，你可以讓托瑞（Joe Torre）、吉拉迪（Joe Girardi）或布恩（Aaron Boone）去作證，我從未決定過先發名單，我們從未決定過先發名單，我們不會告訴他們誰要上場，也不會告訴他們該讓誰投球，不論是牛棚還是先發輪值。」

卡許曼最後補上一句話，語氣沉重：「這只是一種令人遺憾、可笑的隨口評論，出自那些根本不了解情況的人。」

與基特通話：確認無「內幕」依據



卡許曼透露，在聽到節目內容後，他立即撥電話聯絡基特，希望了解他是否真的相信自己所說的話；「我打電話給他，想確認他是不是真的這樣想。」卡許曼說，「他告訴我，他對那些評論沒有內部消息，他也說他覺得布恩承受了太多責任。」

卡許曼重申，洋基的先發與比賽用人全權由總教練負責，沒有任何高層或分析部門介入，「那些才是事實，」他強調，「那才是真相。」

反擊A-Rod：「他們兩天前還說我們能拿冠軍」



針對A-Rod批評球隊「陣容組成糟糕」的言論，卡許曼也不留情面地指出其自相矛盾，「那根本說不通，因為首先，他們兩人在我們被淘汰前48小時，都還預測我們會贏得世界大賽，」卡許曼說。

「A-Rod 有著輝煌的生涯，他拿過一次冠軍，Derek（基特）拿得更多，他們無疑是受人尊敬的人物，但這不代表他們的意見每次都正確。」

不滿早有端倪：兩人曾多次批評2025洋基

這並非基特與A-Rod首次公開質疑球隊方向。早在8月2日洋基輸給馬林魚之後，基特曾批評球隊「在場上犯了太多錯誤」，而A-Rod則指出球隊文化中缺乏「責任感」。

布恩隔天回應說，他不同意A-Rod的「責任感」說法，但也表示理解，「帶領一支未達預期的球隊，批評總是會伴隨而來。」

16年冠軍荒：洋基陷入世紀長期低潮

隨著在ALDS被淘汰，洋基的世界大賽冠軍荒延長至16個球季，為球團自1913年更名為「New York Yankees」以來第二長的無冠紀錄，球隊史上最長的冠軍空窗期則是1979年至1995年的17年。