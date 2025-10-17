運動雲

>

郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投　火腿6比0軟銀成功續命

▲郡司裕也開轟猛灌4打點、伊藤大海7局好投　火腿6比0軟銀成功續命。（圖／翻攝自Ｘ／FightersPR）

▲郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投　火腿6比0軟銀成功續命。（圖／翻攝自Ｘ／FightersPR）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士在洋聯高潮系列賽決勝輪第3戰以6比0擊敗福岡軟銀鷹，本戰火腿先發第4棒郡司裕也表現亮眼，單場3支2挹注4分打點，加上王牌伊藤大海主投8局11K無失分的好投下，火腿成功將系列賽扳回一城，追至1比3。

1局上1出局一、三壘有人時，郡司裕也面對軟銀先發、前火腿王牌上澤直之的135公里指叉球，一棒將球打向中右外野形成高飛犧牲打，火腿1比0先馳得點。

這支關鍵的高飛犧牲打，對郡司本人更有重大意義，此前他在系列前兩戰共8打數無安打，表現陷入低潮；然而在「輸球就淘汰」的背水一戰中，他用行動證明了自己仍是球隊最可靠的中心打者。

首局攻勢始於水谷瞬的右外野安打，隨後因捕逸形成一出局三壘的機會，此時雷耶斯（Franmil Reyes）又選到保送，為郡司製造絕佳的得分契機。

這1分也是日本火腿在本系列賽的第2分。第一戰靠雷耶斯的陽春砲開張，第二戰遭軟銀封鎖，今在第三戰再度率先破蛋。

4局上火腿再度發動進攻，雷耶斯鎖定上澤一記二縫線速球，擊出左外野方向陽春砲，火腿將領先優勢擴大至2比0。

7局上火腿新人山縣秀展現長打實力，面對上澤直之他咬中紅中曲球一棒掃出左外野看台，火腿將比分差距擴大至3分，此時火腿攻勢並未停歇，在兩出局滿壘的情況下，郡司裕也補上致命一擊，掃出中間方向清壘二壘打，助隊一口氣將比數拉開到6比0。

火腿先發伊藤大海此役繳出王牌身手，主投8局耗費116球，僅被敲5支安打無失分，飆出11次三振1次保送；軟銀先發上澤直之今天狀態不盡理想，共投出本季最多的126球，被擊出7支安打，失6分（5分自責），送出10次三振。

關鍵字： 日職北海道日本火腿鬥士軟體銀行鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

台灣大賽名單出爐！兄弟選韋禮加捨黃博多　樂天凱樂取代波賽樂

台灣大賽名單出爐！兄弟選韋禮加捨黃博多　樂天凱樂取代波賽樂

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

熱門新聞

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

台灣大賽名單出爐！兄弟選韋禮加捨黃博多　樂天凱樂取代波賽樂

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2猿象爭霸戰台灣大賽頂尖陣容出爐

3大谷首局三壘安打締造史上首見紀錄

4道奇3連勝聽牌！朗希完美救援

5前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

最新新聞

1辜仲諒拚連任WBSC執行副會長

2阪神橫掃橫濱DeNA強勢挺進日本大賽

3火腿6比0軟銀　系列賽扳回一城

4凱靖盃輪椅網球賽　黃楚茵4小時苦戰奪勝

5平野惠一點名林志綱多功能關鍵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

【不要再講了！】媽連喊３次：你褲子穿反！兒子當場社死XD

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366