▲郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投 火腿6比0軟銀成功續命。（圖／翻攝自Ｘ／FightersPR）
記者胡冠辰／綜合報導
北海道日本火腿鬥士在洋聯高潮系列賽決勝輪第3戰以6比0擊敗福岡軟銀鷹，本戰火腿先發第4棒郡司裕也表現亮眼，單場3支2挹注4分打點，加上王牌伊藤大海主投8局11K無失分的好投下，火腿成功將系列賽扳回一城，追至1比3。
エースの投球
8回無失点11奪三振#伊藤大海#lovefighters
11/23(日)栗山英樹氏らが登壇！スポーツビジネスイベント初開催！https://t.co/liqaiX7x31 pic.twitter.com/Tpc6QKoUW4— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) October 17, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
1局上1出局一、三壘有人時，郡司裕也面對軟銀先發、前火腿王牌上澤直之的135公里指叉球，一棒將球打向中右外野形成高飛犧牲打，火腿1比0先馳得點。
這支關鍵的高飛犧牲打，對郡司本人更有重大意義，此前他在系列前兩戰共8打數無安打，表現陷入低潮；然而在「輸球就淘汰」的背水一戰中，他用行動證明了自己仍是球隊最可靠的中心打者。
HAKAIOH破壊王郡司裕也＼^o^／#lovefighters pic.twitter.com/U1WsJXpCZD— 日乃屋カレー秋葉原 (@HinoyaAkihabara) October 17, 2025
首局攻勢始於水谷瞬的右外野安打，隨後因捕逸形成一出局三壘的機會，此時雷耶斯（Franmil Reyes）又選到保送，為郡司製造絕佳的得分契機。
這1分也是日本火腿在本系列賽的第2分。第一戰靠雷耶斯的陽春砲開張，第二戰遭軟銀封鎖，今在第三戰再度率先破蛋。
ファイナルステージ2本目— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) October 17, 2025
貴重な貴重な一発
北海道日本ハム レイエス 選手のソロホームラン
ライブ配信はこちらhttps://t.co/FGW4Zt61v1 pic.twitter.com/34iZjEJUb8
4局上火腿再度發動進攻，雷耶斯鎖定上澤一記二縫線速球，擊出左外野方向陽春砲，火腿將領先優勢擴大至2比0。
7局上火腿新人山縣秀展現長打實力，面對上澤直之他咬中紅中曲球一棒掃出左外野看台，火腿將比分差距擴大至3分，此時火腿攻勢並未停歇，在兩出局滿壘的情況下，郡司裕也補上致命一擊，掃出中間方向清壘二壘打，助隊一口氣將比數拉開到6比0。
満塁で流石の一打— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) October 17, 2025
北海道日本ハム 郡司裕也 選手の走者一掃のタイムリー2ベースヒット
ライブ配信はこちらhttps://t.co/FGW4Zt61v1 pic.twitter.com/4rO32lrTmb
火腿先發伊藤大海此役繳出王牌身手，主投8局耗費116球，僅被敲5支安打無失分，飆出11次三振1次保送；軟銀先發上澤直之今天狀態不盡理想，共投出本季最多的126球，被擊出7支安打，失6分（5分自責），送出10次三振。
