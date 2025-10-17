▲郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投 火腿6比0軟銀成功續命。（圖／翻攝自Ｘ／FightersPR）



記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士在洋聯高潮系列賽決勝輪第3戰以6比0擊敗福岡軟銀鷹，本戰火腿先發第4棒郡司裕也表現亮眼，單場3支2挹注4分打點，加上王牌伊藤大海主投8局11K無失分的好投下，火腿成功將系列賽扳回一城，追至1比3。

1局上1出局一、三壘有人時，郡司裕也面對軟銀先發、前火腿王牌上澤直之的135公里指叉球，一棒將球打向中右外野形成高飛犧牲打，火腿1比0先馳得點。

這支關鍵的高飛犧牲打，對郡司本人更有重大意義，此前他在系列前兩戰共8打數無安打，表現陷入低潮；然而在「輸球就淘汰」的背水一戰中，他用行動證明了自己仍是球隊最可靠的中心打者。

首局攻勢始於水谷瞬的右外野安打，隨後因捕逸形成一出局三壘的機會，此時雷耶斯（Franmil Reyes）又選到保送，為郡司製造絕佳的得分契機。

這1分也是日本火腿在本系列賽的第2分。第一戰靠雷耶斯的陽春砲開張，第二戰遭軟銀封鎖，今在第三戰再度率先破蛋。

4局上火腿再度發動進攻，雷耶斯鎖定上澤一記二縫線速球，擊出左外野方向陽春砲，火腿將領先優勢擴大至2比0。

7局上火腿新人山縣秀展現長打實力，面對上澤直之他咬中紅中曲球一棒掃出左外野看台，火腿將比分差距擴大至3分，此時火腿攻勢並未停歇，在兩出局滿壘的情況下，郡司裕也補上致命一擊，掃出中間方向清壘二壘打，助隊一口氣將比數拉開到6比0。

火腿先發伊藤大海此役繳出王牌身手，主投8局耗費116球，僅被敲5支安打無失分，飆出11次三振1次保送；軟銀先發上澤直之今天狀態不盡理想，共投出本季最多的126球，被擊出7支安打，失6分（5分自責），送出10次三振。