大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄





▲大谷翔平敲出三壘安打。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G3迎來捷報，大谷翔平終於甦醒，近來陷入低潮的他，在本戰首局首打席就掃出右外野方向的三壘安打，為球隊敲開勝利之門，也一舉締造多項歷史紀錄。

大谷面對釀酒人左投艾許比（Aaron Ashby）的外角滑球，幾乎用一隻手將球「勾」到外野，最後以全速奔抵三壘，下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，助道奇先馳得點，取得1比0領先。

根據大聯盟官方記者藍斯（Sarah Langs）統計，大谷成為道奇隊史繼1916年的強斯頓（Jimmy Johnston）與1977年的路普斯（Davey Lopes）後，第3位在季後賽首局首打席敲出三壘安打的球員。

同時，他也加入1978年布瑞特（George Brett）與2015年艾斯科巴（Alcides Escobar）行列，成為大聯盟史上第3位在同一季後賽中，既擊出首局首打席全壘打，又敲出首局首打席三壘安打的打者。

更令人驚艷的是，大谷還締造了前所未見的紀錄，他是大聯盟史上首位在季後賽生涯中累積至少2支首局首打席全壘打與1支三壘安打的球員。