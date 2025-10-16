森下翔太再見2分砲！阪神延長賽5:3氣走橫濱聽牌

記者王真魚／綜合報導

阪神虎今在央聯高潮系列賽延長激戰中上演戲劇性逆轉戲碼，靠著森下翔太在延長10局下轟出的再見2分砲，以3勝0敗搶下聽牌，距離睽違兩年的日本大賽僅一步之遙。

比賽由阪神率先突破。首棒近本光司選到四壞上壘，1出局一壘時，森下掃出右外野二壘打製造大好機會。1出局二、三壘時，4棒佐藤輝明適時二壘打先馳得點，接著大山悠輔補上一支中外野高飛犧牲打，首局就攻下2分。

但先發才木浩人在第3局遭遇亂流。1出局一壘時被蝦名達夫敲出左外野適時二壘打，接著又被佐野恵太敲出追平二壘打。4局開局，再被牧秀悟轟出反超陽春砲。此時突如其來的大雨造成比賽中斷47分鐘，戰局一度被横浜掌控。

阪神直到8局才展開反攻。近本再度選到保送上壘，中野拓夢犧牲觸擊，森下再獲四壞形成一、二壘攻勢。佐藤輝明面對伊勢大夢的第一球變化球，掃出右外野安打，打回追平分，讓比賽重回原點。

延長10局下，森下翔太頂住壓力轟出左中間方向再見2分砲，甲子園瞬間沸騰，也替阪神鎖定勝利，率先聽牌日本大賽。