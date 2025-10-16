挑戰賽名單「複製貼上」拚台灣大賽！古久保：勝負看打擊火力

▲樂天桃猿古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿備戰台灣大賽，今天持續練習，32人正式名單預計將於明（17）日公布。總教練古久保健二透露，不太可能出現新面孔，將延續挑戰賽的奪勝班底，「這次挑戰賽，大家打出辛苦漂亮一仗，希望台灣大賽能『複製貼上』，大家一起努力！」

古久保指出，挑戰賽的陣容已經證明戰力完整且默契良好，因此並未考慮新增人選，「我們這次打出球隊氣勢，沒有理由去更動太多，延續目前這個組合最重要。」

這也意味著洋投組合可能不會有調動，威能帝、魔神樂與波賽樂有望再次攜手出擊，延續挑戰賽奪勝氣勢。

去年世界棒球12強賽提升全台棒球熱度，古久保坦言球隊也希望能藉台灣大賽帶給球迷更多精彩，「抱持著回饋心情，希望打出精彩的比賽展現給球迷朋友們看。」

談到對手中信兄弟，古久保認為，六隊今年實力相當接近，「誰奪冠都不意外。我們能打進來，靠的是團結與企圖心，接下來也請大家再團結一次。」

他進一步指出，「勝負的關鍵就看我們打擊能輸出多少火力。兄弟是年度第一、下半季冠軍，也是一支非常有韌性的球隊，我們必須做好萬全準備，團結一心去面對。」