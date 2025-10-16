逐浪追風！2025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

▲「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大展開。縣長張麗善昨（15）日邀請國內外風箏衝浪好手及民眾，來雲林逐浪追風，在藍天、海浪與繽紛風箏交織的壯麗景色中，感受西部海洋熱情與魅力。

縣長張麗善表示，四湖鄉三條崙海水浴場有穩定風力，與平整的沙灘，海域寬闊與完善公共設施，是國內最佳風箏衝浪場域。風箏衝浪公開賽已邁入第五屆，過去幾屆獲得國內外好手一致好評，每年吸引眾多熱愛風箏衝浪民眾參賽，今年更是台灣唯一的一場國際賽事。



張麗善指出，三條崙海水浴場曾是彰雲嘉地區唯一海水浴場，她上任後，在前四湖鄉長蘇國瓏等地方人士與縣府努力下，規劃整理環境，同時配合三條崙教育農園整建變身海洋教育中心，重現風華，成為民眾親近海洋、了解海洋生態場域。未來，縣府會逐步投更多經費與心力，打造成安全、舒適，符合國際競賽標準的海洋生態園區。



三條崙海水浴場同時也是推動「海洋平權」及「海洋無障礙」的重要基地，展現雲林縣在運動休閒與社會共融上的努力，實踐過程中也成功以「雲林親海動無礙」榮獲台灣永續行動獎SDG10銀獎殊榮。她感謝海洋委員會、雲嘉南濱海國家風景區管理處挹注經費，優化三條崙海水浴場軟硬體建設，舉辦風箏衝浪比賽與各項活動，吸引更多人親近海洋。



縣府計畫處長李明岳表示，今年活動全面升級，從專業賽事到親子體驗，從創意市集到藝術展示，海陸空活動一次滿足。「風箏衝浪及風翼水翼公開賽」更是今年國內唯一的比賽，雲林縣風箏衝浪公開賽及體驗活動躍升台灣極限水域運動的重要代表，更是展現「海洋觀光」與「國際運動交流」的重要平台。



今年賽事連續兩天登場，包含繞標競速與花式跳高表演，選手將在浪尖展現速度與力量。今年特別在風箏衝浪繞標競速賽與風翼水翼繞標競速賽中，增設公開男、銀壯男及金壯男組別，讓賽事更具層次與看點。同時，也是雲林縣首度辦理「水翼Pump交流表演賽專場」，結合最新潮流玩法與專業解說，讓觀眾能於觀景平台近距離感受追風震撼。



計畫處指出，除了專業賽事，今年水域活動體驗推出「風箏衝浪陸上操箏」與「先鋒舟」體驗，邀請民眾親身感受乘風破浪的暢快！風箏衝浪陸上操箏，由專業教練帶領，從地面基礎操箏到風向判斷，讓新手也能安心體驗控箏樂趣。

