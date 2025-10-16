運動雲

>

逐浪追風！2025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

▲「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大展開。縣長張麗善昨（15）日邀請國內外風箏衝浪好手及民眾，來雲林逐浪追風，在藍天、海浪與繽紛風箏交織的壯麗景色中，感受西部海洋熱情與魅力。

縣長張麗善表示，四湖鄉三條崙海水浴場有穩定風力，與平整的沙灘，海域寬闊與完善公共設施，是國內最佳風箏衝浪場域。風箏衝浪公開賽已邁入第五屆，過去幾屆獲得國內外好手一致好評，每年吸引眾多熱愛風箏衝浪民眾參賽，今年更是台灣唯一的一場國際賽事。
 
張麗善指出，三條崙海水浴場曾是彰雲嘉地區唯一海水浴場，她上任後，在前四湖鄉長蘇國瓏等地方人士與縣府努力下，規劃整理環境，同時配合三條崙教育農園整建變身海洋教育中心，重現風華，成為民眾親近海洋、了解海洋生態場域。未來，縣府會逐步投更多經費與心力，打造成安全、舒適，符合國際競賽標準的海洋生態園區。
 
三條崙海水浴場同時也是推動「海洋平權」及「海洋無障礙」的重要基地，展現雲林縣在運動休閒與社會共融上的努力，實踐過程中也成功以「雲林親海動無礙」榮獲台灣永續行動獎SDG10銀獎殊榮。她感謝海洋委員會、雲嘉南濱海國家風景區管理處挹注經費，優化三條崙海水浴場軟硬體建設，舉辦風箏衝浪比賽與各項活動，吸引更多人親近海洋。
 
縣府計畫處長李明岳表示，今年活動全面升級，從專業賽事到親子體驗，從創意市集到藝術展示，海陸空活動一次滿足。「風箏衝浪及風翼水翼公開賽」更是今年國內唯一的比賽，雲林縣風箏衝浪公開賽及體驗活動躍升台灣極限水域運動的重要代表，更是展現「海洋觀光」與「國際運動交流」的重要平台。
 
今年賽事連續兩天登場，包含繞標競速與花式跳高表演，選手將在浪尖展現速度與力量。今年特別在風箏衝浪繞標競速賽與風翼水翼繞標競速賽中，增設公開男、銀壯男及金壯男組別，讓賽事更具層次與看點。同時，也是雲林縣首度辦理「水翼Pump交流表演賽專場」，結合最新潮流玩法與專業解說，讓觀眾能於觀景平台近距離感受追風震撼。
 
計畫處指出，除了專業賽事，今年水域活動體驗推出「風箏衝浪陸上操箏」與「先鋒舟」體驗，邀請民眾親身感受乘風破浪的暢快！風箏衝浪陸上操箏，由專業教練帶領，從地面基礎操箏到風向判斷，讓新手也能安心體驗控箏樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」將於11月8日至9日展開。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

關鍵字： 風箏衝浪雲林縣海洋活動極限運動休閒活動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA

2TaiSPO 2026引領產業新浪潮　跨界合作、運動科技與健康生活

32025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

4薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手

5洋基工程網羅希臘籍助教納基斯

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366