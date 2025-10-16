運動雲

水手「J-Rod」締造美聯冠軍賽罕見紀錄　上一次出現已是2005年

▲▼水手羅里格茲。（圖／路透）

▲「J-Rod」羅里格茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手外野手「J-Rod」羅里格茲（Julio Rodríguez）在本屆美聯冠軍賽中締造歷史，成為自2005年芝加哥白襪的柯納可（Paul Konerko）以來，首位連2場美聯冠軍賽於首局擊出多分打點全壘打的球員。

J-Rod在G2擊出3分砲，今晚G3又於首局轟出2分砲，他是自2005年以來，首位達成此紀錄的球員。

J-Rod的開局火力都是在對抗頂尖投手時完成，G2面對新人強投耶薩維奇（Trey Yesavage）轟出3分彈，幫助水手以10比3大勝多倫多藍鳥，取得系列賽2比0領先；今日G3他又在首局敲出飛行距離414英尺的2分砲，擊球對象是前賽揚獎得主比伯（Shane Bieber）。

可惜水手大軍此役以4比13大敗藍鳥，這發首局全壘打幾乎成為球隊本場唯一亮點。

J-Rod在系列賽3戰中展現穩定輸出，累積打擊率0.444，有4支安打、2支全壘打、5分打點、4次得分。此役他3打數有2安、貢獻1轟與2打點，再次成為球隊攻擊火力的中心。

關鍵字： MLB西雅圖水手J-Rod羅里格茲

