奇數棒次全數炸裂！藍鳥狂敲18安含5轟　13比4痛扁水手搶回1勝

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美聯冠軍系列賽G3，陷入0勝2敗劣勢的多倫多藍鳥，16日在西雅圖客場展現韌性，憑藉團隊單場18安、5轟的瘋狂打擊成績，以13比4海扁水手，成功將系列賽扳至1比2。

1局下水手強打羅德里格斯（Julio Rodríguez）面對藍鳥前賽揚先發畢柏（Shane Bieber），逮中一顆內角偏高速球，強勁擊出飛行距離414英尺的全壘打，擊球初速高達112.2英里，直接飛進主場牛棚，也送回靠保送與盜壘上壘的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），水手2比0早早奠定領先。

然而，藍鳥打線沒有因此認輸，3局上他們展開猛烈反攻，第9棒希門尼斯（Andrés Giménez）在壘上有人時掃出一支追平兩分砲，緊接著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出強勁二壘打、瓦爾肖（Daulton Varsho）再補上兩分長打，藍鳥5比2瞬間扭轉戰局。

4局上藍鳥打線攻勢再起，「春天哥」史普林格（George Springer）咬中水手先發柯比（George Kirby）94英哩失投伸卡球，一棒扛出中外野大牆形成431英呎超遠轟；下一局小葛雷諾也炸裂一發陽春砲，克萊門特（Ernie Clement）再補上適時安打，藍鳥拉開比數為8比2。

系列賽前2場僅攻下4分的藍鳥，今天打線還沒有停手的意思，6局上希門尼斯、史普林格輪番敲安後，魯克斯（Nathan Lukes）先靠滾地球護送隊友回來得分，隨後小葛雷諾遭故意四壞，下一棒史卓（Myles Straw）雖遭到三振，但柯克（Alejandro Kirk）夯出一發錦上添花的三分砲，藍鳥軍團將計分板上的比分改寫至12比2。

2到7局打線進入死寂狀態的水手，在8局下展開反撲，阿羅薩雷納鎖定羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）88英哩滑球擊出陽春砲，下一棒聯盟全壘打王羅利不惶多讓（Cal Raleigh），上演「背靠背」開轟秀，水手追至4比12。

9局上藍鳥全壘打攻勢還未停歇，巴格（Addison Barger）擊出球隊單場第5轟，最終他們靠著單場18安、5轟的強勢演出，以13比4奪回一勝，系列賽扳至1比2。

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

