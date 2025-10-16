這是一種榮幸！14年老將昆塔納傷癒歸隊　誓為釀酒人扳回一城

▲昆塔納（José Quintana）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

釀酒人老將左投昆塔納（José Quintana），這位擁有14年資歷的資深投手，將在國聯冠軍賽第三戰中成為釀酒人投手布局的關鍵人物；目前系列賽釀酒人以0比2落後洛杉磯道奇，已無退路。

Will Jose Quintana be a factor for Game 3?



“I would think so. Maybe tonight.” pic.twitter.com/v8OdmOB7dV [廣告]請繼續往下閱讀... October 14, 2025

昆塔納在9月14日因左小腿拉傷而進入傷兵名單，整個9月都在復原，他直到對小熊的國聯分區系列賽第三戰才復出，投出49球、三局無失分，表現穩健。

「我感覺很好，」昆塔納當時賽後表示，「在那場比賽中我覺得自己準備好可以繼續投下去。」

不過，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）尚未透露昆塔納在第三戰的具體角色，他可能擔任先發，也可能再次接在「開局投手」或多名中繼之後上場，如同在分區系列賽第三戰的安排；墨菲強調，季後賽用人將更加靈活與即時。

「季後賽完全不同，」昆塔納說道，「這裡沒有任何限制，你要一個打者接一個打者的面對，專注於讓比賽繼續下去，因為對所有投手來說，出場時間都可能很短。」

Ashby has a 1.46 ERA in 23 appearances this year at Home.



Ashby has a 5.79 ERA & 1.93 WHIP in 4.2 IP in the 2025 Postseason.



Current Dodgers are hitting a cumulative .244/.326/.442 vs Jose Quintana.



Mookie Betts is 10-36 w/ 2 doubles, 1 HR & 7 Ks in his career vs Quintana. pic.twitter.com/UJQOjiiEpZ — Tablesetters: A Baseball Podcast (@tablesetterspod) October 13, 2025

道奇打線依舊兇猛，左打的大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）分列前段棒次，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）則會在陣容中穿插右打強棒貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）與赫南德茲（Teoscar Hernández），組成難纏的攻勢。

墨菲則準備讓菜鳥大物右投米修羅夫斯基（Jacob Misiorowski）待命投長局數，並確保除第二戰先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）外的所有中繼投手皆可隨時上場；「大家都知道我們的實力在哪裡，」墨菲簡短說。

昆塔納在例行賽曾於7月連兩場對決道奇。首戰在密爾瓦基投6局僅失1分；全明星賽後的重賽則在洛杉磯投6局失4分，雖然被大谷翔平擊出全壘打，但大部分的傷害都來自打線下半段。

「我知道我們的球隊非常專注，」羅伯斯談及球隊心態時說，「我們不會自己打敗自己，如果有人要打敗我們，那就得真真實實的打敗我們。」

對昆塔納而言，道奇的打線幾乎沒有明顯弱點，他以製造軟弱擊球、避免被擊中甜蜜點為主要投球策略，也善於引誘打者出棒，但36歲的他已不再年輕，必須更加精準。

根據數據，昆塔納本季的三振率創下生涯新低，保送率則是自2021年以來最高，他的預期防禦率（5.18）比實際防禦率（3.96）高出超過1分，顯示他在例行賽可能受惠於一些運氣。

道奇是聯盟中最擅長懲罰投手失誤的球隊之一，對左投的OPS更高居國聯之首；「我一直在看影片，整個打線，翔平、弗里曼，所有左打者都非常強，」昆塔納說，「他們是全大聯盟最優秀的打者之一，這永遠是一個挑戰。」

但昆塔納在季後賽的履歷穩健，9場出賽、7場先發，效力過小熊（2017）、紅雀（2022）、大都會（2024）與釀酒人（2025），累積防禦率3.25；經驗是他的最大資產。

然而，昆塔納深知季後賽沒有犯錯空間：一個壞局就可能提前退場，一次失誤更可能讓球隊陷入絕境，「這是一種榮幸」：昆塔納珍惜再登舞台的機會

儘管外界關注壓力龐大，昆塔納最後仍以平常心看待，「能得到這樣的機會，我認為是一種榮幸，」他說，「現在我們專注於贏下這場比賽，先拿下第一勝，之後再專注於下一場。」