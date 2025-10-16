前MVP衛少前進國王被看衰！　美媒辣評「災難級組合」

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Russell Westbrook has agreed on a deal to sign with the Sacramento Kings, Jeff Schwartz of Excel Sports Management tells ESPN. The 2017 league MVP enters his 18th NBA season. pic.twitter.com/Y0SrfKJrcf — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

36歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）終於確定落腳處，預計與國王簽下1年360萬美元的老將底薪合約。美國《雅虎體育》並不看好雙方的合作，直言這讓沙加緬度重回「Kangz時代」（球迷諷刺國王混亂決策的用語），場上的搭配將是「一團混亂」。

《雅虎體育》指出，衛少近年數據依舊亮眼，但實質影響力不大。他能衝、能搶籃板，效率卻極低，生涯近4500次三分出手，命中率僅30.5%，是NBA史上最低效的「射手」之一，「他仍能製造高光時刻，但不穩定的防守會讓球隊輸掉比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛斯布魯克加盟國王，美媒質疑這筆簽約不會帶來正面影響。（圖／達志影像／美聯社）

衛少的傳球能力也被質疑。《雅虎體育》直言，「他的助攻數很高，但失誤率同樣居高不下，他的傳球視野未如數據般完美。」

國王目前陣中已有資深砍將迪羅臣（DeMar DeRozan）與明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis），兩人皆不擅長外線投射，若再把衛少放到場上，《雅虎體育》認為「防守方幾乎可以直接把禁區封死，放他們在外線出手。」

「簡單來說，國王這陣容本來就有點『亂』，而衛少的球風，只要在場上，他就得是進攻核心，只會讓問題更嚴重，甚至到了『糟糕組合』的程度。」《雅虎體育》提到，唯一能緩解的方式，是大幅減少衛少的出賽時間，但過往經驗顯示這很難實現。

《雅虎體育》分析，理論上國王若安排衛少與拉文（Zach LaVine）搭檔後場，也許能創造切入空間，但實際上幾乎是天方夜譚，「想讓衛少打出全新風格，等於要他打破過去17季、6支球隊累積的習慣與球風。幾乎沒有球員能在37歲時突然改打團隊防守、完全接受新角色。」

▲《雅虎體育》形容衛斯布魯克與國王「是幾乎不可能成功的實驗」。（圖／達志影像／美聯社）