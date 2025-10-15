運動雲

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

▲謝淑薇先前曾幽默回應未與詹皓晴握手，「人生只有宿便沒宿敵」。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今（15）日出戰寧波女子網球賽首輪，改搭捷克女雙球后辛妮亞可娃（Katerina Siniakova），以6比3、6比1強勢橫掃詹皓晴與地主好手蔣欣玗組合，順利挺進8強。值得一提的是，這是兩位台灣女將繼中國網球公開賽後再度正面交鋒，賽後依舊未握手，引發外界關注。

本周在浙江寧波鄞州網球中心舉行的WTA500等級硬地賽，謝淑薇與現年29歲、女雙世界排名第一的辛妮亞可娃強強聯手，成為賽事焦點。辛妮亞可娃是謝淑薇本季第8位搭檔，先前在北京與武漢兩站，她是與奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）並肩作戰。

謝淑薇此站首輪又與另一位台灣好手詹皓晴狹路相逢，開賽一度以1比3落後，但「台捷聯軍」從第5局開始連破3個發球局，一口氣連拿5局逆轉搶下首盤。第2盤兩人火力全開，再次雙破對手，跨盤連下8局，徹底壓制詹皓晴與蔣欣玗，僅用1小時就以直落2收下勝利。

賽後的一個畫面再次成為話題焦點。繼9月27日中國公開賽首輪後，謝淑薇與詹皓晴今日賽後依舊沒握手。上次兩人在北京鏖戰到超級搶十，最終由謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科逆轉勝出。當時謝淑薇曾在社群媒體幽默回應「拒握手」一事，稱「人生只有宿便，沒宿敵。」

▲▼謝淑薇賽後並未與詹皓晴握手，兩人的互動引起熱議。（圖／翻攝自X／@1gamesetmatch）

▲謝淑薇上個月在中國公開賽交手詹皓晴，賽後拒絕與對方握手。（圖／翻攝自X／@1gamesetmatch）

關鍵字： 謝淑薇詹皓晴WTA寧波女網賽辛妮亞可娃女雙台灣網球

