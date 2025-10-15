雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

▲雲豹開季記者會，韓籍啦啦隊新援徐賢淑（右）、金賢姈（左）正式亮相。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊新賽季「浪LIVE電豹女」陣容全面升級！韓國超人氣啦啦隊長徐賢淑與「核彈級女神」金賢姈今（15）日在開季記者會正式亮相，兩人與已在台累積高人氣的海莉共組「韓援三本柱」。徐賢淑打趣表示，自己在韓國是以「神經質」著稱，希望到時球迷不要嚇到。

徐賢淑自2015年起活躍於韓國職棒舞台，是KBO傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，被譽為韓職應援界的代表人物之一。她以短金髮、修長美腿與爆發力十足的舞蹈聞名，更曾登上《MAXIM Korea》雜誌封面，人氣橫跨體育與時尚圈。這次她首度跨海來台，披上電豹女戰袍，為台灣籃壇注入滿滿韓流能量。

首次來台的徐賢淑受訪時直言，「第一次來台有點緊張，但我會盡自己所能，展現最好的一面回報給粉絲。」從棒球場轉戰籃球場，她指出最大不同之處，「最大的差別是和粉絲的距離更近」，她打趣補充，自己在韓國是以「神經質」著稱，希望到時球迷不要嚇到。

儘管她在韓國是啦啦隊長，但徐賢淑相當謙虛，「現在要跟電豹女學姐學習，把應援動作放大。」來台後她選擇象徵「發發發」的背號8號，希望能把好運氣帶給球隊。

▲韓國啦啦隊傳奇人物「徐賢淑」重磅加盟浪LIVE電豹女。（圖／雲豹提供）

另一位新成員金賢姈則被封為「核彈級女神」，她透露，「之前啦啦隊只是斜槓，今年3月才轉全職，很榮幸獲得雲豹青睞。」她也談到與韓籍團員之間的關係，「海莉是妹妹，但比較早來台灣，有問題都會透過IG詢問她；賢淑則是可靠的前輩。」她也向球迷喊話，要讓大家看到自己最真實的模樣。

雲豹執行長張建偉表示，韓援啦啦隊具備話題，在球團努力之下，在籃球場也能看到正港的「韓援三本柱」，希望帶給球迷不同的體驗。他強調韓籍啦啦隊成員的合約都到本季結束，基本上每場都會上場應援。