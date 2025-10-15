中華男足主帥請辭、隊長陳柏良轟未獲尊重　足協聲明回應未道歉

▲中華男足精神領袖陳柏良。（圖／中華足協提供）

記者游郁香／綜合報導

中華男足昨（14）日在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，以1比6慘敗給泰國，確定遭淘汰。賽後總教練黃哲明宣布請辭，直指足協後勤「支援不足」；隊長陳柏良更怒批，教練與球員未獲應有尊重，惡劣環境與待遇讓人心寒；對此足協今日發出聲明回應，但並未道歉，也未正面針對外界質疑作出說明。

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭。（圖／中華足協提供）

針對台灣男足於2027亞洲盃資格賽最終輪對泰國賽後，外界關注之賽事行政與後勤相關議題，協會說明全文如下：

首先，有關賽事之球衣顏色，均以賽事前一天招開的技術會議，由AFC競賽官溝通並決議兩隊球衣顏色。本次賽事經由與泰國足協溝通後，同意於客場全藍色出賽，主場全白色進行賽事。

關於住宿安排部分，飯店由泰國足協提供官方建議名單，本會依預算與安全考量後委請其協助訂房，住宿的部分未來協會將會審慎篩選。

在主場訓練場地部分，本會難辭其咎，在台灣北部天然草地有限的情況下，明年3月份的主場賽事將會有類似情形，足協必定審慎對待，提早進行場地預借。

本次名單中，部分旅外球員因個人合約或時程無法接收徵招，由於其理由並無違反國際足總規範，本會給予最大的尊重，未來教練團組訓上將有可能遇到相同的狀況，足協會盡最大努力與旅外球員的球團溝通。

此外，本次主場賽事也特別邀請狸貓寶貝啦啦隊（Baby Tanuki）於賽事帶來應援表演。該團隊為熱心廠商贊助合作，協會期盼透過更多元的主場互動，營造更熱鬧、更具參與感的比賽氛圍。

感謝教練團與球員在艱困條件下的付出，也感謝外界對中華足球的關心與支持。

協會將持續加強行政協調與後勤支援，讓國家隊在未來的國際賽事中擁有更穩定與完善的環境。