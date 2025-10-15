運動雲

>

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

▲山本由伸、克蕭、克蕭家人。（圖／路透）

▲山本由伸、克蕭、克蕭家人。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸在國聯冠軍賽G2先發登板，投滿9局僅失1分，被擊出3支安打、奪7次三振、共用111球，完成他在大聯盟生涯的首次完投，帶領球隊奪下2連勝。賽後傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也給山本極高評價，並且分析了他與史奈爾（Blake Snell）的投球。

山本首局面對首棒打者丘里奧（Jackson Chourio），第1球投出低角度速球被擊成右外野全壘打，但隨即穩住節奏，從第5局起未再被擊出任何安打，最終以失1分完投9局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，已宣布本季結束後將退休的克蕭稱讚道：「真是一場純粹的好投，完全掌控比賽，今晚他的球真的很有力。」

當媒體問到，山本是否會成為他兒子查理的投球典範時，克蕭笑著回答：「當然會，由伸的投球姿勢就像教科書一樣簡潔又美麗，看起來真的很漂亮，所以我會告訴查理，去看由伸怎麼投球吧。」他打趣補充：「如果山本是左投的話，我也會讓他學山本。」

前一日第1戰中，史奈爾以8局無失分、僅被1安打的內容率隊奪勝，對於道奇2場比賽先發都投出壓倒性內容，克蕭表示：「這並不容易，但也不算意外，大家恢復健康之後，一直都在投出這樣的內容，不感到驚訝，但真的非常了不起。」

他進一步分析2位投手的共通點：「由伸和史奈爾都能把多種球路投進好球帶的任何角落，這實在太棘手了，無論是指叉球、曲球、伸卡球、卡特球、速球，全部都能掌控，史奈爾也一樣，變速球、滑球、曲球、速球都能隨心所欲地投在想要的位置，球質極佳，而且能整場維持穩定的控制力，幾乎沒有失投，這就是他們能有那種結果的原因。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸克蕭史奈爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

3山本由伸完投締造日本新猷

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1運動部請足協3天內提檢討報告

2T.赫南德茲：不用對付那2人真開心！

3男足主帥請辭質疑支援不足　足協回應

4克蕭要兒子學山本由伸投球

5史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366