克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

▲山本由伸、克蕭、克蕭家人。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸在國聯冠軍賽G2先發登板，投滿9局僅失1分，被擊出3支安打、奪7次三振、共用111球，完成他在大聯盟生涯的首次完投，帶領球隊奪下2連勝。賽後傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也給山本極高評價，並且分析了他與史奈爾（Blake Snell）的投球。

山本首局面對首棒打者丘里奧（Jackson Chourio），第1球投出低角度速球被擊成右外野全壘打，但隨即穩住節奏，從第5局起未再被擊出任何安打，最終以失1分完投9局。

賽後，已宣布本季結束後將退休的克蕭稱讚道：「真是一場純粹的好投，完全掌控比賽，今晚他的球真的很有力。」

當媒體問到，山本是否會成為他兒子查理的投球典範時，克蕭笑著回答：「當然會，由伸的投球姿勢就像教科書一樣簡潔又美麗，看起來真的很漂亮，所以我會告訴查理，去看由伸怎麼投球吧。」他打趣補充：「如果山本是左投的話，我也會讓他學山本。」

前一日第1戰中，史奈爾以8局無失分、僅被1安打的內容率隊奪勝，對於道奇2場比賽先發都投出壓倒性內容，克蕭表示：「這並不容易，但也不算意外，大家恢復健康之後，一直都在投出這樣的內容，不感到驚訝，但真的非常了不起。」

他進一步分析2位投手的共通點：「由伸和史奈爾都能把多種球路投進好球帶的任何角落，這實在太棘手了，無論是指叉球、曲球、伸卡球、卡特球、速球，全部都能掌控，史奈爾也一樣，變速球、滑球、曲球、速球都能隨心所欲地投在想要的位置，球質極佳，而且能整場維持穩定的控制力，幾乎沒有失投，這就是他們能有那種結果的原因。」