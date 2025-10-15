遭史奈爾、山本由伸壓制　釀酒人2戰得2分教頭：逼出我們最糟一面

▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）（左）與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

釀酒人在國聯冠軍系列賽主場連吞兩敗，總教練墨菲（Pat Murphy）賽後盛讚道奇兩大王牌山本由伸與史奈爾（Blake Snell），直言：「這兩位投手逼出了我們最糟的一面。」

道奇15日（台灣時間）以5比1擊敗釀酒人，系列賽取得2勝0領先。先發投手山本由伸主投9局僅用111球，被擊出3支安打失1分，送出7次三振、1次保送，投出旅美後首場完投勝，也率隊連兩場靠先發壓制奠定勝基。

首戰中，史奈爾8局無失分、只被擊出1安，兩人連續兩戰的壓制力，讓釀酒人打線完全失靈。墨菲賽後坦言：「兩位投手都非常優秀，這樣壓倒性的投球幾乎前所未見。我們是本季最不容易追打壞球的球隊，但他們卻讓我們在打席上陷入被動，逼出了最糟的一面。」

此戰釀酒人開局靠丘里奧（Jackson Chourio）首打席首球全壘打先馳得點，但隨後被山本封鎖。5局1出局後，9棒奧提茲（Joey Ortiz）選到保送後，全隊連續14名打者遭解決，全場僅敲3安、攻下1分。

釀酒人在分區系列賽與小熊激戰至第5戰後僅休息1天就投入冠軍戰，連兩戰主場落敗。墨菲指出：「我們的投手群表現值得肯定，但打線必須更有韌性。面對這樣的投手，我們要重新找回應有的進攻節奏。」