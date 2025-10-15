山本由伸締道奇21年來首見壯舉！　繳出季後賽完投勝

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸在國聯冠軍賽G2展現壓制力，全場完投9局、僅失1分，率隊以5比1擊敗密爾瓦基釀酒人，並締造21年來首見的紀錄。

洛杉磯道奇前一戰見證了史奈爾（Blake Snell）的歷史性表現，面對釀酒人整整8局送出10K沒有失分，然而今（15）日登板的山本則在開局就遭遇打擊，首球便被釀酒人強打新星丘里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲。

乍看之下這並非理想開局，但山本馬上穩住陣腳後，徹底封鎖對手，接下來8局僅再被敲出2支安打並送出1次保送，整體投球流暢、節奏明快。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在前一戰因換下史奈爾而引發討論，這次他選擇讓山本續投第9局，結果決策獲得完美回報，來自日本的王牌投手成功讓釀酒人三上三下，完成9局完投勝。

這是道奇自2004年以來首度在季後賽出現完投紀錄，據《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McKain）數據，山本由伸成為自2004年利瑪（Jose Lima）對聖路易紅雀投出完投勝以來，道奇首位在季後賽達成此成就的投手；同時也是自2017年韋蘭德（Justin Verlander）在美聯冠軍賽後，季後賽首位投出完投的投手。