山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手山本由伸15日（台灣時間）在國聯冠軍系列賽第2戰先發登板，對戰釀酒人，繳出9局3安打、1失分、7次三振的精采內容，率領球隊奪勝，寫下個人旅美首場完投勝，也成為史上首位在美國職棒季後賽中投出完投的日本投手。

山本由伸創下日本紀錄，根據《體育報知》報導，在此之前，日本投手在季後賽最長投球紀錄為黑田博樹所保持，他在2012年效力洋基期間的分區系列賽第3戰投出8.1局。

根據大聯盟官網報導，道奇連續兩天先發投手發威，讓牛棚獲得喘息，史奈爾（Blake Snell）投8局奪勝，山本由伸再扛9局。兩人成為自2016年舊金山巨人邦格納（Madison Bumgarner）與奎托（Johnny Cueto）以來，首對在季後賽連續投滿8局的隊友組合。

道奇此戰獲勝的關鍵依舊是投手群，報導指出，整個季後賽以來，道奇先發投手完成了全隊三分之二以上的出局數，是所有仍在季後賽球隊中唯一能達到此數據的球隊。這在現今「開局投手」盛行的時代極為罕見。前8場季後賽中，道奇先發有7場投滿至少6局，成為自2013年底特律老虎以來首支達成此紀錄的球隊。

