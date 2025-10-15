大谷翔平確定扛下G4先發！羅伯斯曝考量　若有G7不排除後援

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯冠軍系列賽15日（台灣時間）G2賽前，道奇總教練羅伯斯宣布投手輪值安排，確定大谷翔平將在第4戰登板先發，直言「這樣的安排最合理」。

大谷翔平在14日與釀酒人系列賽第2戰仍以「第一棒、指定打擊」身份先發上場，先發投手由山本由伸擔綱。羅伯斯賽前公布後續輪值，第3戰將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第4戰輪到大谷登板。

第2戰由山本先發，他可在休息5日後於第6戰再度出賽。大谷則依照慣例在休息6天後先發，安排於第4戰登板。羅伯斯也透露，若系列戰延長至第7戰，大谷不排除以救援身分登板。

羅伯斯解釋：「考量所有條件後，這樣的順序是最符合邏輯的安排。」在分區系列賽中，大谷原本預定先發第1戰，但球隊最終決定由史奈爾（Blake Snell）、山本、葛拉斯諾與大谷依序登板。

若分區系列賽打到第5戰，大谷原本將登板先發，但道奇提前以3勝1敗晉級，該計畫因此取消。進入冠軍系列賽後，道奇首戰在中6日休息的史奈爾與8天休息的大谷之間選擇前者登板。羅伯斯指出：「首戰先發的投手若要在第5戰再登板需4天休息，而史奈爾具備經驗，因此是最合適人選。」

除了這四位主力先發外，道奇還將克蕭（Clayton Kershaw）與席漢（Emmet Sheehan）列入名單。羅伯斯指出，季後賽不採用突破僵局制，比賽可能拉長，「我們需要能投長局數的投手待命牛棚，以防萬一。」他強調，與去年不同的是，本季球隊牛棚相對不穩，因此不再採取「牛棚日」策略，而是以穩定輪值為優先。