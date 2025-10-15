運動雲

>

大谷翔平確定扛下G4先發！羅伯斯曝考量　若有G7不排除後援

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯冠軍系列賽15日（台灣時間）G2賽前，道奇總教練羅伯斯宣布投手輪值安排，確定大谷翔平將在第4戰登板先發，直言「這樣的安排最合理」。

大谷翔平在14日與釀酒人系列賽第2戰仍以「第一棒、指定打擊」身份先發上場，先發投手由山本由伸擔綱。羅伯斯賽前公布後續輪值，第3戰將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第4戰輪到大谷登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2戰由山本先發，他可在休息5日後於第6戰再度出賽。大谷則依照慣例在休息6天後先發，安排於第4戰登板。羅伯斯也透露，若系列戰延長至第7戰，大谷不排除以救援身分登板。

羅伯斯解釋：「考量所有條件後，這樣的順序是最符合邏輯的安排。」在分區系列賽中，大谷原本預定先發第1戰，但球隊最終決定由史奈爾（Blake Snell）、山本、葛拉斯諾與大谷依序登板。

若分區系列賽打到第5戰，大谷原本將登板先發，但道奇提前以3勝1敗晉級，該計畫因此取消。進入冠軍系列賽後，道奇首戰在中6日休息的史奈爾與8天休息的大谷之間選擇前者登板。羅伯斯指出：「首戰先發的投手若要在第5戰再登板需4天休息，而史奈爾具備經驗，因此是最合適人選。」

除了這四位主力先發外，道奇還將克蕭（Clayton Kershaw）與席漢（Emmet Sheehan）列入名單。羅伯斯指出，季後賽不採用突破僵局制，比賽可能拉長，「我們需要能投長局數的投手待命牛棚，以防萬一。」他強調，與去年不同的是，本季球隊牛棚相對不穩，因此不再採取「牛棚日」策略，而是以穩定輪值為優先。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

大谷翔平確定扛下G4先發！羅伯斯曝考量　若有G7不排除後援

大谷翔平確定扛下G4先發！羅伯斯曝考量　若有G7不排除後援

曾頌恩自嘲全世界最倒霉暴瘦12公斤　喊話台灣大賽「猛這一周就好」

曾頌恩自嘲全世界最倒霉暴瘦12公斤　喊話台灣大賽「猛這一周就好」

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

平野大讚：樂天斯勾以！古久保來電：我很努力了呢

平野大讚：樂天斯勾以！古久保來電：我很努力了呢

燈會自己開？道奇客場住鬧鬼飯店　「西語老師」聽老婆的話換別間

燈會自己開？道奇客場住鬧鬼飯店　「西語老師」聽老婆的話換別間

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

大谷翔平確定扛下G4先發！羅伯斯曝考量　若有G7不排除後援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2慘敗泰國　中華男足主帥賽後請辭

3「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

4鄭浩均原本看好獅 因為他感覺超不妙

5王政順火燙備戰台灣大賽　砲轟隊友

最新新聞

1奇德續任獨行俠主帥　感謝老闆總管

2恩比德傷勢復原理想　有望開幕戰回歸

3變心不挺釀酒人！哈利伯頓披大谷球衣

4大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

5井口和朋有意來台　曾接受葉總指導

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366