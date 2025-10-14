運動雲

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

▲王政順 。（圖／中信兄弟提供）



記者王真魚／台中報導

中信兄弟內野手王政順在台灣大賽前調整狀況良好，練習賽二度開轟維持火燙手感。他謙虛表示，「沒有特別改變什麼，就是照平常的方式準備。」

面對即將登場的台灣大賽，王政順表示目前心態平穩，「名單都還沒有公布啦，就是跟季賽一樣，在做同樣的事情。」他進一步表示，今年球季主要針對去年的不足進行修正，「想辦法在某些特定狀況中拿出更好的表現。」

今年例行賽，王政順多以代打身分出場，短期賽角色更加關鍵，他強調，不會因為短期賽就改變平常的習慣。

近2場練習賽，他轟出兩支全壘打，其中一發是從自家隊友吳俊偉手中擊出。他謙虛笑說，「有設定到球路，剛好掌握到，就把球打紮實。」

談到季後挑戰賽，王政順直呼滿激烈的，「每一隊實力都差不多，看誰臨場狀況比較好，最後盡自己最大的能力去打每一顆球。」

回想開打前的情況，王政順認為難以預測，「那時候大家戰績都很接近，競爭真的很激烈，台鋼也有機會。」他直言，現在跟以前的環境相當不同，「彼此競爭越來越強。」

如今樂天順利晉級台灣大賽，王政順保持高度警戒，「不管哪一隊，都要小心，短期比賽就看雙方怎麼應付這場比賽，誰的狀況好就誰贏，還是要各憑本事。」

﻿

