連15年打進決賽！周天成比肩4天王紀錄　英名球評：最被低估的球員

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲周天成成功衛冕北極公開賽，成為史上第5位闖進40場決賽的男單球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成上周成功衛冕北極公開賽男單冠軍，達成生涯40度闖進超級系列賽、黃金大獎賽與世界巡迴賽決賽的紀錄， 與4大天王李宗偉、安賽龍、林丹、諶龍並列，成為史上第5人。英國名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）盛讚，小天是「最被低估的球員之一」，他不只是一位偉大的運動員，更是羽壇最具人性光輝的人之一。

克媽在文中提到，正如網球名將瓦林卡（Stan Wawrinka）在「4巨頭」時代被低估一樣，周天成在羽球界也長期被忽視。然而，數據顯示，小天是羽壇最穩定、最成功的選手之一，「他已經連續15年每年都打進至少一場決賽，如今35歲的他依然狀態強勁。」

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲周天成被克媽譽為「最被低估的羽壇傳奇」。（圖／達志影像／美聯社）

克媽特別指出，周天成能以40次決賽出場紀錄加入李宗偉（77場）、安賽龍（46場）、林丹（45場）與諶龍（44場）的行列，這是「極為稀有的俱樂部」。若僅從超級系列賽、黃金大獎賽與世界巡迴賽的表現來看，「周天成無疑是羽球史上最成功的球員之一。」

克媽也讚賞周天成的人格與精神。她提到，周天成是一位人道主義者，曾親自為遊民提供餐食；他是癌症倖存者，卻依舊展現如神話英雄海克力士般的力量與信仰的堅持，「他對競爭有著無止境的熱情，每年固定參加超過20場比賽，並與他的物理治療師、同時也是他最重要支持者的高敏珊一同環遊世界征戰。」

克媽最後寫道，「無論外界如何看待，數據會說話。周天成驚人的決賽出場次數卻未獲全球足夠關注，使他成為羽球史上最被低估的球員之一。但他不只是頂尖運動員，更是羽球運動中最令人敬佩、最美好的人之一。」

▲▼周天成左腳水泡磨破血染襪子仍拚出冠軍，用意志力詮釋奧運精神。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

▲周天成的毅力與信仰精神讓克媽深受感動。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

