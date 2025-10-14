運動雲

曾頌恩自嘲全世界最倒霉暴瘦12公斤　喊話台灣大賽「猛這一周就好」

▲▼ 曾頌恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲中信兄弟曾頌恩 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟曾頌恩去年在台灣大賽火力全開，系列賽5戰狂掃11支安打、貢獻7打點、2發全壘打，打擊率高達5成24，幫助中信兄弟奪冠，更抱回MVP榮耀。然而一年過去，他苦笑自嘲成了「地獄倒霉鬼」，一整季關卡不斷。面對即將到來的台灣大賽，他咬牙喊話，「如果能進名單，就猛這一周就好！」

「二年級症候群」來襲　體能明顯下滑

去年經歷第一個完整球季，又接著參加年底的世界棒球12強賽，身體長期處於高強度狀態。曾頌恩坦言，負擔愈來愈重，但比起12強的影響，他更認為這是大家口中的「二年級症候群」。

「今年常常會覺得身體很累。」他說，去年不論練習或比賽都精力充沛，但今年追球、跑動明顯吃力，也曾向周思齊、江坤宇等人請教，大家都有過相似的狀況。

傷病纏身　腸病毒一度暴瘦12公斤

儘管後來逐步找到調整方式，今年傷勢卻如影隨形。季中，他先因扁桃腺發炎住院，康復不久又被女兒傳染腸病毒，身體狀況急轉直下，「我開季已經比其他人晚，一直想在季中找回狀況，但每次剛拉起來就出問題，像最後一次下二軍就是肩膀拉傷。」

那波病痛讓他幾乎吃不下、喝不下，一口氣暴瘦近12公斤。「腸病毒之前扁桃腺發炎，然後住院，打完點滴覺得好多了，結果隔天腳長水泡、喉嚨破、手也長水泡。」

除了病毒侵襲，他還歷經大腿、肩膀拉傷，結膜炎甚至惡化成角膜炎，讓他忍不住苦笑說，「全世界最倒霉的人在這裡了。」

整季低潮　「我連一個禮拜都沒有猛」

面對整季陷入低潮，曾頌恩自嘲，「有選手至少還有猛一個月，我連一個禮拜都沒有。」今年「衰到不行」，連數據都證明。他透露，打擊教練丹尼爾分析，他的擊球初速與去年差不多，但落點分布不同，今年許多球「直接找手套」。秋訓時教練直接總結：「你今年的運氣真的很不好。」

心理壓力大於身體　傷勢只能共存

談到目前身體狀況，曾頌恩不諱言，「就看能不能和傷和平共存到球季結束。」他也坦言，心理壓力遠比身體更沉重，「有疲勞或病痛的時候，就必須治療得更充足，才能讓自己不那麼不舒服。」

休季後，他也計畫調整體態，「我想減重，現在體重對膝蓋負擔太大。以外野手來說我算比較重，受傷機率也比別人高。」好消息是，即使生病期間暴瘦，他仍持續運動，因此肌肉量沒有掉太多。

備戰總冠軍戰　「就猛這一周！」

目前他自評狀態已回到八成，「就差實戰臨場感」。總教練平野惠一也在近日鼓勵他，「今年過程不好沒關係，但有機會打總冠軍戰，希望你能在台灣大賽有好表現。」

面對即將到來的台灣大賽，曾頌恩咬牙苦撐，「如果有上場，就猛這一個禮拜就好，不用猛一季，就這一個禮拜！」

關鍵字： 曾頌恩中信兄弟台灣大賽傷病棒球

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

