兄弟練習賽備戰台灣大賽！平野坦言名單取捨「最討厭的工作」

▲▼ 中信兄弟練習 。（圖／記者王真魚攝）

▲中信兄弟練習 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟以年度第一、下半季冠軍之姿晉級台灣大賽，例行賽結束後，球隊持續以戰代訓，近日安排與業餘球隊合庫進行練習賽，32人完整名單尚未確定，總教練平野惠一表示，接下來將根據這幾場調整狀況，決定最終名單。

面對最終台灣大賽名單的取捨，平野坦言這是身為教頭最煎熬的一刻，「這是我最討厭的一項工作，必須決定誰要回屏東、誰要留下。」

他說，過去曾看過球員因為未入選而當場落淚，也親眼見到家人聚在一起為選手加油的場景，「看到這些畫面，還是必須做出果斷的決定，這真的很痛苦。」

平野隨後想起今年春訓一件趣事時，他笑說，當時曾對全隊提出一個問題，「我們去年拿冠軍，但你沒有進台灣大賽名單，看到球隊奪冠開心嗎？結果真的有球員舉手。」

「我當下想說，不是吧！」平野苦笑說，「應該要有那種不甘心、懊悔的心情，因為沒被選進而更努力。希望球員們都能帶著這種信念去拚，為了幫助球隊奪冠，證明自己。」

對於這幾場練習賽狀況，平野沒有特別點名誰表現突出，「我們已經清楚告訴每位球員自己的角色與任務，大家也知道自己要做什麼。有些人調整得很好，不好的也必須想辦法在開打前調整到位。」

至於3名洋投的取捨，平野直言，會依據對手不同而有所調整。「統一和樂天是不同的球隊，自然會有不同的策略與想法，也會以這個方向為考慮決定。」

