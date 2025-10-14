台灣大賽賽程公告！18日大巨蛋象猿爭霸　頒獎典禮11/5移師高雄

▲台灣大賽賽程。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025 CPBL中華電信台灣大賽將於10月18日隆重登場，由中信兄弟對決樂天桃猿，爭奪年度總冠軍榮耀。兩隊上次於台灣大賽交手是在2022年，這將是雙方第六度於總冠軍戰碰頭。系列戰採七戰四勝制，預料將帶來一場場精彩刺激的頂尖對決。

中華電信連續第五年擔任台灣大賽冠名贊助商，以實際行動力挺本土體育發展，持續深耕台灣棒球文化。今年也將攜手中華職棒，誠摯邀請全台球迷進場或透過MOD、Hami Video及CPBLTV館觀賽，共同見證年度榮耀時刻。

「猿象大戰」再度登場！樂天桃猿在季後挑戰賽克服0勝2敗的劣勢，連拿3勝逆轉晉級，成功上演戲劇性逆襲，氣勢正盛，全力挑戰隊史首座總冠軍；中信兄弟則以年度第一、衛冕軍之姿進入台灣大賽，黃衫軍全隊蓄勢待發，誓言完成二連霸壯舉。

本次系列戰中，中信兄弟握有五場主場優勢，前兩戰將於臺北大巨蛋開打，第五至第七戰則移師台中洲際棒球場；樂天桃猿則擁有兩場主場，分別安排在臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場進行。

中職年度盛會將於台灣大賽結束後登場。過去四年頒獎典禮皆於台北萬豪酒店舉行，今年將首度移師南台灣，預定於11月5日在高雄萬豪酒店舉辦，邀請球迷共同見證中職球員的榮耀時刻，相關售票資訊將於日後公布。