完美接班人！柯爾挺史波斯卓接掌美國隊兵符：他太傑出了

▲熱火冠軍教頭史波斯卓將接掌美國隊兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火冠軍教頭史波斯卓將接掌美國隊兵符。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃即將迎來新時代！根據多家美媒報導，邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）預計接掌美國男籃兵符，帶隊征戰2028洛杉磯奧運。上一任教頭柯爾（Steve Kerr）率先送上祝福，他盛讚，「史波是完美人選，他太傑出了！」

柯爾日前在勇士練球後接受訪問，談到自己在美國隊的「接班人選」時表示，「史波真的太傑出了，他是一位現象級的教練。過去兩個夏天能近距離觀察他、與他共事，讓我比起以往只在遠處仰慕時更深刻地體會到，他真的是一位出色的教練。」

史波斯卓在巴黎奧運擔任柯爾的助理教練，協助球隊完成金牌5連霸壯舉；該教練團其實早在前年菲律賓世界盃就聯手合作。柯爾指出，擔任助教的經驗是接手美國隊兵符的重要基石，「這份工作真的很特別，他現在擁有足夠的經驗，就像我當年跟隨波波維奇（Gregg Popovich）參與2019年世界盃與2021年奧運一樣。」

▲▼熱火冠軍教頭史波斯卓將接掌美國隊兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾盛讚史波斯卓是「現象級教練」。（圖／達志影像／美聯社）

「史波是完美人選，他會做得非常出色。」柯爾語氣篤定地說。現年54歲的史波斯卓是現役NBA任期最長的總教練，執掌熱火即將邁入第18季，期間率隊6度闖進總決賽，並於2012、2013年兩度封王。根據NBA年度總經理調查，他被票選為「聯盟最佳教練」，同時也是最能激勵球員的領導者。

目前史波斯卓與美國籃協的合約仍待董事會批准，預計本月底正式拍板，屆時他將接下金州王朝教頭柯爾的接力棒，成為下一位帶領美國「夢幻男籃」的掌舵人。

關鍵字： NBA美國男籃史波斯卓柯爾洛杉磯奧運熱火勇士

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

