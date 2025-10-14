富邦長春公開賽29日開戰！總獎金680萬　潘政琮與小將座談

▲上屆富邦長春公開賽，富邦集團董事長蔡明忠（右2）與賽事共同創辦人謝敏男（右3）、台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（右1）於開球儀式合影留念。（圖／富邦金控提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣歷史最悠久、國際化程度最高的長春職業高球賽「2025富邦長春公開賽」，將於10月29日在「高球聖地」老淡水球場盛大開打！本屆總獎金再度加碼，從去年的600萬元提升至680萬元（一般長春600萬、超級長春80萬），來自13國的名將雲集，將爭奪年度最具份量的冠軍獎盃。

主辦單位台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）指出，今年參賽陣容星光熠熠，包括去年賞金王「蘆筍」盧建順、「新豐大砲」林吉祥、老淡水主場名將呂文德、台灣好手陳志忠，以及以擊球距離見長的許孟男等名將，全數報到；另有「二齒」鍾春興、汪德昌、葉彰廷與蔡啟煌等沙場老將同場較勁，陣容堪稱歷年最堅強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際戰力方面，衛冕冠軍、泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）與前亞軍馬山（Prayad Marksaeng）雙雙來台，兩人今年在日巡表現火熱，目前分別暫居賞金榜第3與第4，將在老淡水再度上演頂尖對決；此外，日本名將兼本貴司與韓國好手金鐘德也將角逐冠軍榮耀。

▲2025富邦長春公開賽1029-1031老淡水球場盛大開賽。（圖／富邦金控提供）

富邦長春公開賽不僅是競技舞台，更承載「不只長春、更是傳承」的使命。10月27日賽前將舉辦「青少年傳承營」，由國寶級高球名將謝敏男率領2024冠軍托馬倫、老淡水地主呂文德，以及東京奧運銅牌潘政琮等重量級球星，與年輕學子座談交流，並透過同組揮桿傳授經驗，推動台灣高球世代交接。

富邦集團董事長蔡明忠感性表示，富邦長春公開賽能走到今天，要感謝謝敏男老師長年推動傳承。成熟的技術、穩定的心志與尊重的風度，是長春精神的核心，也代表台灣高球的未來。

謝敏男也說，青少年選手的培育是國家高球實力的根基，「沒有老公雞的登高帶領，小雞不會長大」，他期盼透過傳承營讓年輕選手少走彎路，承接前輩的智慧與風範。

今年共有來自台灣、日本、泰國、韓國、斐濟、馬來西亞、新加坡、菲律賓、美國、中國、英國、印度與澳洲等13國長春職業好手參賽。賽事將於10月28日以職業業餘配對賽暖身，接著進行三回合決賽，前60名晉級最終輪；超級長春組則在10月30至31日進行兩回合36洞對決。