佐佐木朗希劇場中奪中繼！締造日本首見紀錄　捕手評：表現不算差

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇守護神佐佐木朗希14日（台灣時間）在國聯冠軍系列賽第1戰登板救援，儘管失掉1分，但仍助球隊以2比1驚險擊敗釀酒人，並寫下日本球員在美職季後賽「同時拿下救援與中繼成功」的首項紀錄。

這場比賽道奇在9局以2分領先時派出佐佐木登板，他在隔3天後再度出賽，主投0.2局，被敲1安打、失1分、投出2次保送，最快球速為99.3英里（約159.8公里）。過去他在季後賽常連飆160公里以上速球，但此戰共投22球，無一球破160公里。這也是他本季重返大聯盟後首次失分與出現保送紀錄。

在9局登板的佐佐木，先投出四壞保送、再被鮑爾斯（Jake Bauers）擊出中外野二壘安打，隨後被丘里奧（Jackson Chourio）高飛犧牲打攻下1分。接著又保送耶里奇（Christian Yelich），形成兩出局一、三壘有人危機。此時道奇換上右投崔南（Blake Treinen）接手救火，成功三振對手化解危機，守住勝果。

據日媒《體育報知》報導，這場登板雖非完美，但對佐佐木而言意義重大——他在季後賽累積5場出賽，已拿下1次中繼成功、2次救援成功，成為首位在MLB季後賽同時達成這兩項紀錄的日本投手。

據日媒《中日體育》報導，賽後與他搭檔的捕手史密斯（Will Smith）接受NHK BS採訪時表示：「我覺得他投得沒有那麼差，仍能投出好球，也拿到出局數。最後崔南能守住真的太好了。」他也補充，「這場比賽非常接近，最後雖陷入危機，但全隊努力撐住，拿下漂亮的勝利。」