昔MVP衛少「完全不考慮到海外」　美媒：仍專注爭取NBA合約

▲衛斯布魯克上季在金塊替補出發仍表現穩定。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離新賽季開打不到兩周，前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）仍未與任何球隊簽約，傳出有中國CBA球隊開出天價延攬，不過NBA資深記者史坦（Marc Stein）披露，衛少與團隊「完全沒有」與海外球隊接觸或探詢興趣，「他的陣營目前的重心仍放在爭取下一份NBA合約。」

36歲的衛斯布魯克上季效力丹佛金塊，擔任替補控衛並扮演關鍵角色，場均攻下13.3分、6.1助攻、4.9籃板。他原可選擇執行2025-26賽季價值350萬美元的球員選項續留金塊，但最終決定放棄合約成為自由球員。昔日「聖堂射手」格林（Danny Green）日前透露，衛少拒絕執行選項的原因，是金塊並未計畫在新賽季給他穩定的輪替位置。

休賽季初期，確實有多支球隊對衛少表達興趣，但隨著控衛市場陸續填滿，大多潛在下家已經另覓人選。不過，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「沙加緬度國王與衛斯布魯克之間存在強烈的興趣」，雙方有望在開季前達成簽約。

▲衛斯布魯克至今仍渴望在NBA延續生涯，不考慮海外合約。（圖／達志影像／美聯社）

即便未能在開季前找到新東家，外界普遍認為衛少仍有機會於賽季中重返NBA。史坦指出，「截至目前，衛斯布魯克方面完全沒有討論過轉往海外打球的可能性。如果他願意開放這個選項，毫無疑問會收到大量邀約，但他的團隊仍專注於尋找下一份NBA合約。」他補充，即便意味著要等到10月22日開季之後才有機會，衛少依舊願意耐心等待。