史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）在國聯冠軍戰對決釀酒人，史奈爾（Blake Snell）繳出8局無失分好投領軍，佐佐木朗希雖在9局下失1分，崔南（Blake Treinen）最後以三振收尾，道奇以2比1驚險奪勝。

4局上，道奇靠著1次保送與2支安打攻佔滿壘，蒙西（Max Muncy）敲出深遠飛球，釀酒人中外野手弗雷利克（Sal Frelick）在警戒區高高跳起，差點完成接殺，但球彈出手套後，他迅速長傳本壘再傳三壘，完成離奇雙殺，徹底瓦解道奇攻勢。

6局上，弗里曼（Freddie Freeman）突破釀酒人第三任投手派崔克（Chad Patrick），轟出陽春砲為道奇先馳得點，這也是他生涯季後賽第15轟。

9局上，蒙西獲保送後，赫南德茲（Enrique Hernández）再敲安打，釀酒人選擇對大谷翔平進行本場第二次故意保送形成滿壘。接著貝茲（Mookie Betts）面對烏里比（Abner Uribe）時，再次獲得保送，免費送給道奇第2分，以2比0領先。

史奈爾此戰展現強投身手，主投8局僅被敲1支安打，飆出10次三振。9局下由季後賽化身「救世主」的佐佐木朗希接手，1出局後投出保送，再被鮑爾斯（Jake Bauers）擊出二壘安打，隨後遭丘里奧（Jackson Chourio）高飛犧牲打失1分，接著耶里奇（Christian Yelich）也獲保送上壘。

此時道奇換上第三任投手崔南登板，雖又投出保送，但最終以三振圖朗（Brice Turang）作收，驚險守下勝利。

大谷翔平此戰2打數無安打，已經連16打席無安打，但獲得3次保送，其中兩次為故意保送。

據大聯盟官網報導，在季後賽歷史上，在任何7戰3勝的系列賽中贏得第一場比賽的球隊在 194 次系列賽中有 126 次（64.9%）獲勝